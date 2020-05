McGregor se hlásí o zápas: Z tvých zubů si udělám zku***ný náhrdelník | iSport.cz

Šéf UFC Dana White ujistil - Ferguson vs. Nurmagomedov se odehraje • Profimedia.cz

Conor McGregor trefuje famózním kopem do hlavy svého soupeře Donalda Cerroneho • Profimedia.cz

Fatální kop Conora McGregora, kterým dostal Cerroneho do úzkých • Profimedia.cz

Conor McGregor doráží svého prvního soupeře po návratu do klece, Donalda Cerroneho • Profimedia.cz

Conor McGregor děkuje svému soupeři po vítězném návratu do klece • Profimedia.cz

Znova a znova. Irský zápasník Conor McGregor na sebe už poněkolikáté strhl pozornost celé bojové scény. A to nemusel ani vstoupit do klece, pouze otevřel sociální síť Twitter a napsal na svou zeď pár příspěvků. „Pojď si zatancovat s opravdovou hrozbou. Seřežu tě. Udělám si z tvých zubů zkur***ý náhrdelník,“ vzkázal nejslavnější MMA zápasník planety Justinovi Gaethjemu, který o víkendu šokoval svět, když porazil Tonyho Fergusona.

Opět se utrhl ze řetězu. Tentokrát ale pouze na sociálních sítích. Conor McGregor si vehementně řekl o možnost bojovat o titul lehké divize. „Fanoušci utvářejí náš sport. Ale bude mi potěšením předvést sílu svých úderů bez jakýchkoli rušivých zvuků,“ napsal irský bijec v prvním z mnoha tweetů, které vypustil na svou zeď. „Teď budu bojovat s Justinem (Gaethjem), protože nikdo nikdy neruší tolik zápasů jako Chabib (Nurmagomedov),“ ukázal na dalšího protivníka, s nímž by rád sdílel klec.

Bývalý dvojnásobný šampion poté ocenil zápasnický styl Tonyho Fergusona. Načež ale prohlásil, že šestatřicetiletý Američan nikdy nepatřil mezi absolutní špičku a pokud se nyní utká s Dustinem Poirierem, což by podle hvězdného Ira dávalo největší smysl, opět prohraje.

V dalším z příspěvků Conor přitvrdil ještě mnohem víc. Žádné servítky, jen ostrá slova. „Justine, chlap, který jen objímá nohy, není nebezpečný,“ rýpnul si do Nurmagomedova. „Pojď si zatancovat s opravdovou hrozbou. Seřežu tě. Udělám si z tvých zubů zkur***ý náhrdelník. Hodnotit mé otcovské schopnosti? Jsi mrtvý,“ vzkázal rodák z Dublinu novému prozatímnímu šampionovi divize. Reagoval na příspěvek z loňského roku, kdy Gaethje označil jedenatřicetiletého bouřliváka za špatného člověka, otce a manžela.

Samozřejmě nemohla chybět ani nenávistná zpráva adresována přímo Dagestánci. „Chabibe, jsi absolutní ostuda. Vyplašená krysa, která se schovává. Jak už jsem mnohokrát řekl a mnohokrát jsme to mohli vidět,“ zaútočil McGregor na úhlavního rivala. „Skrz okenní tabuli bylo potvrzeno, co už všichni věděli. Ostuda pro pravé bojovníky,“ vrátil se nakonec Ir k incidentu, kdy se snažil Nurmagomedova dostat z autobusu, a tak jeho oknem prohodil železný rudl.

Nakolik jde ze strany neslavnějšího MMA zápasníka planety o vážná slova a nakolik se pouze snaží vzbudit pozornost, není jasné. Pokud by se však v oktagonu společně s Gaethjem objevil, šlo by o střet dvou extrémně tvrdých střelců.

Takový duel by v prázdné aréně bez diváků skvěle rezonoval. Jak to doopravdy bude ale tuší snad jen sám McGregor, pokud však dodrží slova, která vypustil na sociální sítě, plán zní jasně. Zdemolovat divizi a přesunout se do veltrové váhy.