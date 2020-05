Emotivní galavečer UFC: Dojemná prohra truchlícího táty i krvavá lázeň | iSport.cz

Hektický týden plný boje došel ke svému konci. Třetí turnaj UFC po nucené pauze způsobené koronavirem nabídl opět kvalitní podívanou. Hlavní souboj večera stejně jako v předešlých dvou případech ovládl outsider. Nizozemec Alistair Overeem ve druhém kole zastavil Walta Harrise, když zápas ukončil po salvě úderů na zemi rozhodčí, jelikož Američan nedokázal vyvíjet inteligentní obranu a sám na konec spíše čekal.

Harris se vracel zpět do oktagonu jen půl roku po tragickém incidentu, kdy mu unesli a zabili nevlastní dceru. Před zápasem tak uvedl, že bude bojovat pro ni. A od začátku bylo znát jeho mimořádné nasazení. Minutu po úvodním gongu trefil kombinaci tvrdých háků a zdálo se, že souboj skončí ještě dříve, než pořádně začal. Overeem totiž na zemi schytal mnoho tvrdých ran, které mu však paradoxně pomohly. Harris se totiž vysílil a devětatřicetiletý válečník z Amsterdamu převzal otěže duelu.

Fatální moment přišel na začátku druhé pětiminutovky. Nizozemec trefil tvrdý kop na hlavu z pravé nohy, následovaný dvěma razantními háky, po nichž se soupeř poroučel k zemi. Poté Harris ještě necelé dvě minuty vzdoroval, schytával však jednu ránu za druhou, a tak bylo pouze otázkou času, kdy sudí bitvu odmává. Stalo se tak přesně po třech minutách od startu kola.

„Chtěl bych poděkovat UFC, byli celou dobu úžasní. Má žena a celá rodina vám dlužíme strašně moc. Jsem opravdu vděčný,“ bránil se při emotivním rozhovoru jen s obtížemi slzám poražený. „Vrátím se silnější, slibuji. Půjdu domů, dám se do kupy a budu zpět,“ slíbil pak Harris všem fanouškům.

Zajímavou podívanou nabídl však už třetí souboj na kartě. Střet veterána Darrena Elkinse ze Spojených států amerických s krajanem Natem Landwehrem sice rozhodovali až bodoví sudí, diváci si na nezajímavý průběh ale stěžovat nemohli. Elkinsovi ze dvou tržných ran téměř stříkala krev, po závěrečném gongu vypadal spíše, jakoby měl hrát v hororu než zápasit.

Poprvé se obličej šestatřicetiletého rodáka z Indiany zalil krví po nešťastné kolizi hlavami. Doslova roztržené čelo pak zařídil dobře načasovaný loket Landwehra. Možná právě zkrvavený obličej protivníka pomohl Američanovi k první výhře v UFC. Přestože se jednalo o velmi vyrovnané měření sil, všichni rozhodčí jasně přisoudili vítězství právě jemu.

