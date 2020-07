Tak se slaví triumf v UFC: Procházka paří naplno, jak ho vidí kamarádi? | iSport.cz

Někdy se o něm mluví jako o českém samuraji. Kdo by proto čekal asketický přístup k oslavám, pletl by se. Jiří Procházka si svou oslavu vítězné premiéry v UFC pořádně užil.

„Zápasení je jen záminka pro tyhle akce,“ vtipkoval sedmadvacetiletý bijec po příchodu.

Úspěšný sportovec se během párty alkoholu nevyhýbal, ale ani to nepřeháněl. „Jedu podle vlastního pocitu, když vím, že je třeba zastavit, zastavím. A když je tomu potřeba ještě něco dát, tak dám.“

A jak znají bojovníka z Moravy jako pařmena jeho blízcí?

„Těžká otázka, protože nevím, co můžu prozradit,“ rozesmál se Tomáš Procházka, mladší bratranec. „Jirka je takový ten hlavní iniciátor, rozpoutá to vždy na maximum. Zkrátka jak v zápase, tak na oslavě.“

Setkání s přáteli z dětství proběhlo na menší zahradě, která ale pro bujaré veselení asi dvaceti lidí skvěle postačila.

„Připravils babičku na rachot?“ ptali se kamarádi oslavence. Jeho babička totiž bydlí hned vedle. „Ještě jí musím říct. Přijdu ji v noci vzbudit,“ vtipkoval Procházka.

„Na našeho šampiona! Davaj!“ ozývalo se při přípitcích.

„Byly to nervy, zvlášť to první kolo, kdy Jirka dostával víc ran, než je zvykem,“ vzpomínali přátelé na zápas. „Bylo neskutečný vidět někoho, koho známe celý život jako kamaráda, v UFC. Byl to vždy jeho sen, a najednou ho tam vidíme a ještě to dopadlo takhle úspěšně.“

Madvídek Volkan? To ne!

Na dotaz, zda by tipovali už od jeho dětství, že z něj bude velký zápasník, odpověděli: „Houževnatostí určitě, ale myšlením tehdy asi ne. Vždycky byl divoký, hyperaktivní, měl v sobě rvavost, už od základky. Byl to zkrátka raubíř. Ale najednou se usměrnil a začal veškerou energii soustředit do MMA.“

Sám úspěšný bojovník si je vědom, že se v minulosti nechoval vždy vzorně. Mluví o tom čase otevřeně i proto, aby ukázal, jak pozitivní vliv můžou mít na podobné „raubíře“ bojová umění.

Karlos Vémola překvapil Jiřího Procházku v redakci deníku Sport

„Musela prostě někam plynout ta energie. Neměl jsem ji kam dávat, tak to šlo tímto směrem. Škoda že mě mamka nevedla k nějakému bojovému sportu odmalička. Ale je to, jak to je, a za to jsem rád,“ vysvětlil Procházka. Ke své disciplíně se nakonec dostal zavčasu. „Usměrní to agresi, člověk si tím dodá patřičnou sebedůvěru a nemusí to pak projevovat kdekoliv jinde. Může s klidným srdcem žít, aniž by ohrožoval sám sebe nebo společnost.“

Na oslavě vládla skvělá energie, která navíc postupem času gradovala. Obletovaný vítěz nejprve převzal dort ve tvaru oktagonu, stříkací pistoli nebo plyšového medvídka Teddyho, kterého proslavil komik Mr. Bean. „Dej mu nějaké originální jméno,“ vyzvali Procházku přátelé. „Volkan!“ zvolal hned jeden s odkazem na Švýcara Oezdemira, kterého válečník z Hostěradic porazil. „To ne,“ odvětil zápasník, protože své soupeře nechce jakkoliv zesměšňovat. Medvídek tak nakonec dostal jméno Stregobor.

Později následoval ještě slavnostní hobl, kdy kamarádi oslavence chytli za ruce a nohy a hodili ho do bazénku, u kterého bylo během párty ještě mnohokrát veselo.

Během večera pak několik přítomných poznamenalo, že si svého úspěšného kamaráda váží i proto, jak zvládá náhlý příval slávy. „Jemu to nevlezlo do hlavy, je pořád svůj.“