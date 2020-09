UFC: Legendární veterán prohrával, nakonec rozhodlo krvavé KO

Do konfliktu s Overeemem by se asi pustil málokdo. • mmamania.com

Některé bojovníky už v kleci nepřekvapí nic. Jedním z nich je i Alistair Overeem, což prokázal při vyhraném zápase s Augustem Sakaiem z Brazílie. Přestože první i druhé kolo prohrál a vypořádával se také s nepěknou tržnou ránou na čele, v pozdějších fázích souboje zúročil zkušenosti, zasypal soupeře lokty i údery a na začátku poslední pětiminutovky zvítězil.

„Je odolný, věděl jsem, do čeho jdu. Byl ale ještě o něco odolnější, než jsem myslel. Je to nováček, je hladový a má tvrdé rány,“ ohodnotil Overeem protivníka. „Museli jsme to proto táhnout do pozdějších kol, a pak si dojít pro finiš,“ vysvětlil.

Nizozemec bojující už ve čtvrtém desetiletí duel paradoxně ukončil na zemi, přestože v minulosti býval excelentním kickboxerem. Sakai ale prokázal, že je na nohou také velmi zdatným válečníkem. Z úvodu střetnutí čtyřicetiletého veterána často ohrožoval dlouhými kombinacemi, při nichž musel být Overeem zabalený v krytu. Brazilec se tím ale mnohem více vyčerpal, což se mu v pozdějších kolech stalo osudným.

„Jasně, že by bylo ideální vyhrát za deset vteřin, ale tohle je UFC. Každý má plán, fyzičku a strategii. Občas musíte být trochu trpěliví,“ řekl v pozápasovém rozhovoru vítěz, který přidal již sedmačtyřicátý úspěch v profesionální kleci. A právě plán souboje vyšel staršímu z obou zápasníků dokonale.

Může se tak pomalu poohlížet po dalším soupeři. Netají se totiž tím, že by chtěl dosáhnout na titul. Teď si ale legendární bijec dopřeje chvíli odpočinku. „Chci strávit nějaký čas s dcerami. Stávají se z nich krásné mladé dámy a já chci být u toho. Zpátky v akci bych mohl být někdy v prosinci nebo lednu,“ napověděl Overeem, kdy bychom jej mohli vidět znovu bojovat.

UFC má za sebou další galavečer plný výborných duelů, na kartě se jich přitom sešlo pouze sedm. Stejně malý počet zápasů připravila fanouškům organizace naposledy v roce 2005. Tentokrát byl viník jasný. Koronavirus. Kvůli pozitivnímu testu odstoupili těsně před turnajem tři bojovníci, a tak se musel plán večera překopávat.