Dvořák si věří: Vyhraju před limitem! Mluvil i o setkání s hvězdou Jonesem

Žádné nervy na pochodu. Klid, pohoda, vyrovnanost. Z Davida Dvořáka byla během rozhovoru slyšet opravdu dobrá nálada a správné natěšení, že už jde znovu do akce. Vliv na to mělo určitě i jeho rozhodnutí přiletět na místo dění s dvoutýdenním předstihem, aby se stihl správně aklimatizovat. A teď hrrr do boje!

Jak se v současnosti cítíte, fyzicky i psychicky?

„Po obou stránkách se cítím dobře. Všechno, myslím, probíhá, jak by mělo. Vše je připravené, váha je skvělá.“

DAVID DVOŘÁK Narozen: 5. června 1992 (28 let) v Hradci Králové Výška/váha: 165 cm/57 kg Postavení v žebříčku UFC: 15. Bilance: 18:3 (8 KO/TKO), v UFC 1:0 Tým: All Sports Academy Největší úspěch: šampion GCF v muší váze

Odletěl jste s předstihem dvou týdnů, abyste měl čas vypořádat se jet lagem. Pocítil jste ho?

„Jo jo, první týden byl náročnější. Vždycky je to těžší, ale teď už si vůbec nepřipadám, že bych někam odletěl. Už se mi trénuje dobře, normálně. Žádné zadýchávání a dřívější únava.“

Co říkáte na Las Vegas? Jaká tam panují opatření ohledně koronaviru?

„Když začnu opatřeními, tak jediné, co se stane, když jedeme na trénink, že nám změří teplotu. Navíc je povinnost nosit roušku. Jinak tu větší opatření nejsou. A několik obchodů je kvůli tomu zavřených, ale je jich málo. A jak se mi tady líbí? Dost, rád cestuju a poznávám nové země. Vegas je město v poušti, takže tu toho krom kasin moc není, ale navštívili jsme Grand Canyon, Národní park Joshua Tree a pár takových pěkných míst. Takže skvělý zážitek.“

UFC má v městě hazardu své sídlo, jak to tam na vás zapůsobilo?

„Je to skvělý. Mají to opravdu profesionálně zmáknutý… Pokud nám tedy zrovna uklízečky neukradnou věci.“ (směje se)

To se vám opravdu stalo?

„Jo, teď to řešíme. Ale jinak všechno v pohodě, UFC tým má všechno podchycené a je na to tolik lidí, že ani nemůžou udělat chybu.“

Nemůžu se nezeptat, co se vám ztratilo?

„Máme svou tréninkovou místnost v hotelu, kde máme věci. A uklidily nám to i s boxerkami, lapami, tak nějak se vším. Ne a ne to teď najít.“

Fanoušci mohli na vašich sociálních sítích vidět, že jste s týmem fasovali věci od UFC. Co jste dostali?

„Zápasník toho vždy dostane o něco víc, ale vesměs to jsou boty, pantofle, mikina, kalhoty. Všechno dvakrát. Trička a tréninkové věci, čepice…“

Při podepisování plakátu už jste se potkal se soupeřem. Měli jste možnost si popovídat? Jaký na vás udělal dojem?

„Nijak extra to nevnímám. Potkali jsme se, řekli si ahoj a to bylo asi vše. Je to týpek, který je stejně velký jako já. Rozhodně mezi námi nevládla žádná nenávist. To vůbec ne.“

Taky jste se potkal s velikánem UFC Jonem Jonesem. Co jste na něj říkal?

„Dojem na mě udělal hodně příjemnej, protože je to veliký šampion a člověk by čekal, že bude víc zatáhlej do sebe, jen se svým týmem. Ale naopak, poslouchal si tam Boba Marleyho. Pak když jsme kecali v šatně, neměl problém mluvit o tom, jak přestupuje do těžké váhy, jak se na to připravuje a podobně. Byl jsem opravdu mile překvapenej.“

Trenér André Reinders odhaduje, že vyhrajete před limitem, a to na submisi, tedy vzdáním soupeře. Co na jeho predikci říkáte?

„Já to vidím úplně stejně. Vyhraju před limitem.“