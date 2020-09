Dvořák po výhře: Noha bolí jako čert! Kdy čeká příští zápas?

David Dvořák při nástupu do druhého zápasu v UFC • Nova Sport 2

Opět převedl své kvality. David Dvořák ukořistil už druhou výhru v UFC a celkově patnáctý triumf v řadě. V souboji s Jordanem Espinosou působil až chirurgicky přesně, přesto je osmadvacetiletý bojovník k sobě kritický. „Mohl jsem být mnohem úspěšnější v přestřelkách, pokud bych to lépe načasoval,“ říká rodák z Hradce Králové.

Triumf si vychutnával. I když po vyhlášení vítězství nebyl schopen odejít z oktagonu po svých. Adrenalin vyprchal, dostavila se bolest. S nohou, jíž tak umně trefoval soupeře do lýtka, musel ihned do nemocnice. Zlomeného David Dvořák nic nemá, přesto je na čase přibrzdit a odpočinout si.

Jak teď s odstupem času zápas hodnotíte?

„Velice dobře. Sice jsem chyboval a byla spousta věcí, které jsem udělal špatně, ale v zápasu jsem se cítil dobře, měl ho celou dobu pod kontrolou.“

Souboj byl z vaší strany dominantní, s čím jste tedy nespokojený?

„Těch věcí je víc. Hlavně rozpoznávání přesného momentu, kdy vyrazit do útoku. To mi tam chybělo. Mohl jsem být jinak mnohem úspěšnější v přestřelkách, pokud bych to lépe načasoval.“

Co noha, bolí ještě?

„Jako čert, ale zlomeného nic není, a to je hlavní.“

Jaký byl Espinosa jako soupeř? Překvapil vás?

„Rychlost měl pěknou, hlavně v přední ruce. Ale s tím se víceméně počítalo.“

Co na váš výkon říkali lidé z týmu UFC?

„Měl jsem jen samé dobré ohlasy. Zápas se líbil.“

Je už nějaká představa, kdy se vrátíte do klece?

„Pokud nepřijde něco hodně lákavého, tak budu zápasit spíše až po novém roce. Musím se dát zdravotně do kupy a malinko zvolnit. Jel jsem teď šest měsíců v kuse bez pauzy.“

Cítíte na sobě takzvaně únavu materiálu?

„Ano, bolí mě toho hodně a není potřeba na to teď tlačit.“

Plánujete velkou oslavu vítězství?

„V Hradci chystají udělat posezení s týmem a užít si fajn večer, pokecat a tak.“

Co bylo vaším jídlem či pitím vítězů?

„Na přípitek pivo, k jídlu pizza.“ (usmívá se)

Čí gratulace vám udělala největší radost?

„Mých trenérů přímo v kleci. Vidět jejich radost po vyhraném zápase je vždy skvělý zážitek. Je to super.“

Na co v Las Vegas budete, krom zápasu, vždy vzpomínat?

„Návštěva Grand Canyonu. Nádherné majestátní místo, kde si člověk oproti přírodě připadá skutečně malinkatý.“