Kdo zaplatí, půjde mi do rohu, napsal bijec UFC. Hlásí se mu rival

Dostat se do UFC je snem téměř všech MMA zápasníků. Pro trenéra pak není větší událost, než vést svěřence do nejslavnějšího oktagonu, pracují na tom několik let. Teď se nabídla všem fanouškům Mika Perryho šance, aby si zápas přímo od klece vychutnali bez vynaloženého úsilí. Musí jen zaplatit. „Kdokoliv mi dá nejvíc peněz, může mi jít s Latory Gonzalezovou do rohu,“ napsal na Twitter. Jedním ze zájemců je bojovník Darren Till.

Zápasník, jeho přítelkyně a fanoušek. Zvláštní uskupení, pokud se bavíme o trojici, která by měla vyjít z šatny k duelu v neprestižnější MMA organizaci světa. Možná to zní neuvěřitelně, ale k podobné situaci opravdu směřuje. Mike Perry je totiž jiný. Nedbá na to, jak by se věci měly dělat, místo toho je dělá po svém.

Šokoval už letos v červnu, kdy místo trenérského týmu nakráčel k oktagonu pouze po boku své milované. Latory Gonzalezová sice mezi koly nepřispěla žádnými kloudnými radami, Američan ale duel vyhrál, když na body porazil Mickeyho Galla. Teď ale udivuje ještě víc. Kdokoliv zaplatí nejvíc peněz, může mi jít s Latory Gonzalezovou do rohu,“ napsal jako příspěvek na Twitter.

Možná ale nečekal, že jedním ze zájemců bude také Darren Till, který rovněž v UFC figuruje. Perry je totiž častým terčem Tillova posměchu, Angličan na něj vymýšlí vtípky, a ty pak sdílí na internetu. „Zaplatím 5 000 dolarů. Označte někdo Perryho, prosím, má mě pořád zablokovaného. Ale myslím to smrtelně vážně,“ ozval se s nabídkou bývalý titulový vyzyvatel veltrové divize.

Diváci by tak mohli být svědky nesmírně zajímavé situace, kdyby se Tillovi opravdu podařilo vyhrát, navíc by mohl určitě poskytnout víc rad než bohatý fanoušek. Bohužel to však vypadá, že vítězem se stane někdo jiný. Jeden z uživatelů na sociální síti Reddit se vytasil s nabídkou deseti tisíc dolarů, na kterou měl Perry kývnout. „Vypadáš jako v pohodě týpek, bude mi ctí, mít tě ve svém týmu,“ napsal zápasník v konverzaci, kterou vítěz veřejně sdílel. Perry nastoupí 21. listopadu na turnaji UFC 255 a jeho soupeřem bude bývalý šampion Robbie Lawler.