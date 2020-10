McGregor zase zpátky? Kývl na odvetu s Poirierem, má ale jednu podmínku

Jako přes kopírák. Conor McGregor ukončí kariéru, přejde nějaký čas a irská hvězda se s pompou vrací na scénu. Tentokrát od posledního odchodu do důchodu uběhly čtyři měsíce a vypadá to, že je na obzoru další velká bitva. Bývalý dvojnásobný šampion by se měl utkat s Dustinem Poirierem, kterého v roce 2014 porazil v prvním kole. Pokud se ale duel nestihne uspořádat do konce roku, neuskuteční se vůbec.

Kdo by to byl čekal. Vlastně asi úplně každý. Slova Conora McGregora je vždy nutno brát s rezervou, a pokud mluví o odchodu do důchodu, platí to dvojnásob. Poprvé „ukončil kariéru“ v roce 2016, když prohrál s Natem Diazem. Pak se situace opakovala loni, kdy se s fanoušky loučil přes Twitter a naposledy slíbil, že už se do oktagonu nevrátí, letos v červnu. I teď ale nejspíš poruší, co prohlásil, a postaví se Dustinu Poirierovi.

Budování odvety z roku 2014 začalo dobrými úmysly. Bojovníci se přes sociální sítě domluvili na exhibičním souboji, jehož výtěžek měl putovat na charitu. Do této velké hry se ale samozřejmě muselo vložit také UFC, jelikož ví, že zápas vygeneruje obrovská čísla, a tudíž i peníze. A tak přišlo s plánem uskutečnit jej po novém roce na vlastní půdě. Oba souhlasili, McGregor má však podmínku. Nechce čekat.

„Ahoj, Dustine, přijal jsem nabídku UFC na náš zápas, ale řekl jsem, že se musí uskutečnit ještě letos. Jsem připraven na 21. listopadu, stejně jako na 12. prosince nebo 19. prosince. Pořád platí, že daruji pět set tisíc dolarů (cca 11,4 milionu korun) na The Good Fight Foundation,“ přislíbil Ir štědrý dar Poirierově charitativní organizaci.

Novinář ESPN Ariel Helwani téměř okamžitě přišel se zprávou, že Američan nabídku přijal a v tomto roce zápasit chce. Vzhledem k událostem poslední doby navíc prostor pro tuto bitvu existuje. Cody Garbrandt se zranil, takže odpadá hlavní zápas listopadové akce a Kamaru Usman prohlásil, že potřebuje trochu víc času na zotavení, proto se odkládá také jeho měření sil s Gilbertem Burnsem, které bylo v plánu na 12. prosince.

„Domluvíme to! Jsi dobrý člověk, použijeme ten dar k otevření boxerské/MMA akademie v části města, kde jsme s Danielem Cormierem vyrostli. Školné pro děti budou dobré známky,“ ocenil Poirier potenciálního soupeře. Pověstných McGregorových urážek se tak nejspíš nedočkáme, pokud zápas opravdu proběhne, vypadá to, že v přátelském duchu.

Irský bijec by si také mohl otevřít dveře k odvetě s úhlavním rivalem Chabibem Nurmagomedovem. Ten už za dva týdny obhajuje svůj pás proti Justinovi Gaethjemu. A kdyby oba aktéři nejslavnější bitvy v dějinách MMA uspěli, McGregor by si nárokoval pozici právoplatného vyzyvatele ruského šampiona.