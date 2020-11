Je tu souboj Brazilců v UFC. Santos vs. 41letý válečník i dobrý člověk

Oba sahali po titulovém opasku. Stopku jim však vystavil Jon Jones. Gloveru Teixeirovi v roce 2014 a Thiagu Santosovi po velmi těsném souboji loni v červnu. Mimo porážky si Brazilec odnesl ještě potrhané vazy a utržený meniskus v levém koleni a obnovené zranění pravého kolene. Zejména proto se v kleci neobjevil víc než rok.

„Prošel jsem si těžkými časy, ale teď jsem stoprocentně připravený a nadšený, že jsem zpátky,“ neskrýval Santos radost na tiskové konferenci před zápasem, která proběhla online. Oba bijci se přitom měli utkat již v září, postupně je však skolil koronavirus. Prvně se nakazil Teixeira, a když se stanovilo nové datum na začátek října, napadl vir Santose.

„Už jsem si myslel, že si budu muset hledat jiného soupeře, ale jsem rád, že nakonec dopadl zápas s Gloverem,“ prohlásil šestatřicetiletý Brazilec. „Je to skvělé, byla to dlouhá příprava. Konečně je zápas tady,“ souhlasil s protivníkem Teixeira. „O čem to mluvíte, můj dědeček říká, že jsem pořád mladík,“ zasmál se pak otázce, jestli je pro něj v pokročilejším věku (41 let) těžší, když se kemp takto protahuje.

Souboj Santos - Teixeira sledujte ONLINE ZDE>>>

Je pravda, že veterána už mnozí fanoušci odepisovali. Jako by však chytil druhý dech. Po prohře s Coreyem Andersonem zaznamenal čtyři úspěchy, a když porazí i Santose, může pokukovat po titulovém opasku. Zejména v posledním střetnutí předvedl Teixeira skvostný výkon. Naprosto zdemoloval favorizovaného Anthonyho Smithe, vybil mu při tom dokonce dva zuby.

Ukázal však, že je nejen skvělým válečníkem, ale také dobrým člověkem. „Promiň, Anthony, je to součást naší práce,“ omlouval se soupeři, zatímco jej zasypával údery na zemi. „Jo, je to prostě tak,“ vysoukal ze sebe zbitý Smith.

Mezi oběma Brazilci nepanuje žádná zlá krev. Přece jen reprezentují stejnou zemi. „Chovám ke Gloverovi jenom respekt. Je to tvrdý chlapík a určitě předvedeme skvělý zápas,“ predikoval Santos.

Teixeira nakonec dodal, jaký význam bude mít triumf z této bitvy. „Věřím, že fanouškům připravíme perfektní podívanou. A až vyhraju, upřu oči na titul. Myslím, že vítěz tohoto zápasu získá možnost bojovat o pás,“ pronesl Brazilec.