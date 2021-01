Conor verze 2.0! Pouze respekt a sebevědomí, útoky nechává do klece

Kdyby se dalo vsadit, že Conor McGregor přijde na tiskovou konferenci pozdě, sázkové kanceláře by musely vypsat opravdu nízké kurzy. Tentokrát se na irskou hvězdu čekalo asi dvacet minut, než přijela i s rodinou v nablýskaném černém Rolls Roycu. Při samotné debatě s novináři už se ale McGregorovi nedala vyčíst jediná věc. Působil příjemně, odpovídal s entuziazmem a ostré útoky si nechal až do zápasu.

„Cítím se skvěle, je tu sice jen pár fanoušků, ale i tak je to perfektní. Miluju tento sport a boj obecně. Dustin se hodně zlepšil od té doby, co jsem ho poprvé porazil, takže se s ním rád poměřím znovu,“ odpověděl Ir na první dotaz.

„Každým zápasem se snažím zabezpečit svou rodinu. Vím, co ve světě bojových sportů znamená porazit Conora McGregora. Ten, kdo vyhraje, bude navíc soupeřit o titul. Tenhle zápas znamená hodně,“ přikyvoval hlavou i Dustin Poirier, když měl říct, jak důležitá bitva jej v neděli nad ránem čeká.

Soupeři se spolu utkali už v roce 2014, kdy zvítězil McGregor v prvním kole. V té době provázelo souboj hašteření a urážky, teď už se oba chovali spíš jako kamarádi. „Nechci, aby to vypadalo, že jsme si v zákulisí masírovali záda, ale Conorův tým se ozval mým lidem z Good Fight Foundation a začali se domlouvat na předání daru. Díky, Conore, pomůžeš hodně lidem,“ obrátil se Poirier na protivníka, který slíbil jeho charitativní organizaci dotaci ve výši půl milionu dolarů. (cca 44 milionů korun)

Každý galavečer, na kterém vystupuje první dvojnásobný šampion UFC, boří rekordy. Prezident organizace Dana White ale nechtěl konkretizovat, jak se daří prodeji přenosů.

„Od té doby, co začal koronavirus, jsme neměli špatný turnaj. Je to dobré i tentokrát, asi si dokážete představit, co udělá tenhle zápas,“ usmíval se hlavní muž asociace. Střet, jenž by však přitáhl k obrazovkám ještě více fanoušků, je všem známý. Odveta McGregora s Chabibem Nurmagomedovem. I o té se na konferenci mluvilo.

„Dostaneme ho,“ skočil Ir při otázce o návratu šampiona do řeči Whitovi. Popřel však, že by mezi nimi přetrvávala zlá krev. „Všechno se mezi námi stalo v roce 2018, teď je rok 2021. Řeknu k tomu jedinou věc, pokud nebudeme znovu zápasit, nevznikne žádný problém. Záleží, jestli se mu podaří přede mnou utéct.“

K odvetě ale bude potřebovat přejít přes Poiriera. Jak hlavní střet turnaje UFC 257 dopadne, chce vědět obrovská masa diváků, jen na konferenci se dívalo téměř sto tisíc lidí.

A sledování mistrovského díla, které slibuje předvést, neodepře McGregor ani svým dětem. „Budou se na taťku dívat, těším se na to,“ pronesl dvaatřicetiletý fenomén. Soupeř to má s čtyřletou dcerkou doma nastavené trochu jinak. „Moje dcera ví, co dělám, ale nenecháváme ji dívat se. Potom mi jen zašívá rány,“ usmál se Američan.