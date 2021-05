Slovák Klein přišel o šňůru, prohrál na body. Konec legendárního Kovboje?

Čeští fanoušci před týdnem zásluhou Jiřího Procházky slavili. Slováci museli v neděli nad ránem překousnout porážku. Ľudovít Klein totiž v těsném zápase podlehl Michaelu Trizanovi na body. Rozhodlo zejména poslední kolo, kdy Slovák nejprve zavrávoral, když jej Američan trefil tvrdým zadním úderem v postoji a v závěrečných vteřinách musel bojovat, aby neprohrál před limitem. Trizano jej totiž chytil do škrcení a kdyby byl duel o pár vteřin delší, Klein by možná musel odklepat a prohrál by na submisi.

Vydržel ale do gongu, a tak před vyhlášením pořád živil šanci na vítězství. První dvě kola byla totiž vyrovnaná, Američan tlačil, ale zdálo se, že s větší razancí trefoval rodák z Nových Zámků. Rozhodčí však jednomyslně vyhlásili za vítěze Trizana (29-28, 29-28, 30-27). Klein tak přišel o osm střetů dlouhou neporazitelnost.

„Tohle je MMA. Vrátíš se zpátky silnější. Je to jen cesta, která k tomuto sportu patří. Věř mi, že to ještě dotáhneš daleko,“ povzbudil svěřence na Instagramu trenér Attila Végh. Po úspěšném debutu v UFC, kdy Klein loni v září knockoutoval v prvním kole Shana Younga, si tak připsal i první porážku.

V hlavním zápase večera taktéž rozhodovaly body. Brazilka Marina Rodriguezová přetlačila pětatřicetiletou Američanku Michelle Watersonovou. Stejně jako v zápase Slováka se dění odehrávalo především v postoji, kde byla Rodriguezová přesnější a zasadila větší počet úderů, což jí vysloužilo vítězství.

Smutně odcházel z oktagonu také legendární „Kovboj“ Donald Cerrone. Opět totiž prohrál, z posledních šesti zápasů má bilanci 0:5 a jeden střet „bez výsledku.“ „Mám trochu zlomené srdce. Nevím, co odpovědět na otázku, jestli je ten správný čas odejít do důchodu. Fakt nevím,“ řekl Cerrone pro ESPN. „Necítím se na to. Ale jak se cítím a jaké předvádím výkony jsou dvě rozdílné věci. Je to na ho*no.“

