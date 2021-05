Boj o pás zapomenuté divize. Ferguson se čílil, naposledy vládl Chabib

Divize do sedmdesáti kilogramů je povětšinou ve všech organizacích tou nejnabitější. Není tak divu, že se v ní nacházejí zvučná jména. Proto je možná překvapením, že po Conoru McGregorovi s Chabibem Nurmagomedovem převezme žezlo vítěz souboje mezi bývalým americkým králem konkurenčního Bellatoru Michaelem Chandlerem a Charlesem Oliveirou, kteří až takové renomé nemají.

Brazilec si souboj o opasek nepochybně zaslouží. Momentálně táhne sérii osmi vítězství v řadě a drží v UFC rekord pro nejvíce ukončení. Kontroverzní je ale nabídnutí šance Chandlerovi. „Nemohl jsem to naplánovat lépe, je to perfektní,“ pronesl Američan na tiskové konferenci, na což reagoval veterán Tony Ferguson. „Taky ses mi vyhnul, Chandlere! Dostal jsi tuhle s**čku zadarmo, máš privilegium Dany Whitea (prezident UFC),“ rozohnil se Ferguson. On sám od roku 2013 do loňského května zaznamenal dvanáct vítězství bez porážky a k zápasu o pás se (i vinou zranění) nedostal.

„Dana měl pravdu, načasování je všechno. Nebyl to můj osud, abych dosáhl na titul,“ dodal Ferguson naštvaně. Místo hlavního duelu se ale musí soustředit na svůj zápas. Po dvou porážkách s Justinem Gaethjem a Oliveirou jej čeká nebezpečný Beniel Dariush, a kdyby prohrál i potřetí, už by měl k vrcholu opravdu daleko, přestože hlavní konkurent v podobě Nurmagomedova z UFC odešel.

Bývalý zápasník a komentátor Dan Hardy si naopak myslí, že naplánovaný titulový střet je jedinou možností, jak i tak ponechat pásu alespoň nějakou hodnotu. „Ani jeden z těch chlapů neprohrál s Chabibem, takže fanoušci nebudou mít v paměti obraz, že nový šampion byl dominován a uškrcen tím bývalým, který je v důchodu,“ pronesl Hardy pro Submission Radio.

Dustin Poirier přitom ale o titul bojovat mohl, jenže dal přednost trilogii s Conorem McGregorem. I to může svědčit o tom, jak je opasek znehodnocený. „Samozřejmě je to možná větší souboj, na který se bude upírat obrovská pozornost, ale pořád jsi zahodil šanci na titul v UFC. Prohraješ s Conorem a pak s ním budu bojovat já,“ vzkázal Chandler krajanovi přes portál DAZN.

Divize, které přes tisíc dní vládl ruský orel, je tak trochu zapomenutá a bez lesku. Vítěz titulového střetu dostane šanci opět ji nastartovat. Obout si boty Nurmagomedova a dominovat podobným způsobem, bude však pro Oliveiru i Chandlera přetěžký úkol.

Hlavní karta turnaje UFC 262 Lehká váha do 70 kilogramů – titulový zápas:

Charles Oliveira (Braz.) vs. Michael Chandler (USA) Lehká váha do 70 kilogramů:

Tony Ferguson (USA) vs. Beneil Dariush (USA) Muší váha do 57 kilogramů:

Katlyn Chookagianová (USA) vs. Viviane Araújová (Braz.) Pérová váha do 66 kilogramů:

Shane Burgos (USA) vs. Edson Barboza (Braz.) Bantamová váha do 61 kilogramů:

Matt Schnell (USA) vs. Rogério Bontorin (Braz.)

