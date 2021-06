Nový král muší váhy, Adesanya titul obhájil. Kontroverzi vzbudil rozhodčí

Žádné udobření se nekonalo. Když rozhodčí zopakoval oběma aktérům pravidla a poslal je do svých rohů, rukavicemi si neťukli. Oba měli v očích i v hlavách jediné, porazit rivala, nejlépe jednoznačným ukončením.

Dominantní představení to přeci jen bylo, i když souboj skončil na body. Israel Adesanya si s Marvinem Vettorim pohrával. Přestože se Italovi párkrát podařilo dostat protivníka na zem, nic nevymyslel. Šampion střední váhy se vždy bez problémů postavil a dokázal se umně vytočit také v kritickém momentu, kdy hrozilo škrcení ze zad. Po bitvě si tak musel vyzyvatel vyslechnout nepříjemný verdikt, podle rozhodčích nezískal jediné kolo. (50-45, 50-45, 50-45)

„Říkal jsem mu, že ho nemám rád, on nemá rád mě, ale tohle jsou bojová umění, ať ukáže respekt,“ přiblížil po vyhlášení Adesanya rozhovor, který se soupeřem v kleci měl, když zazněl finální gong. „Odpověděl, že neprohrál. Tak jsem mu řekl, že si to může dál myslet, pokud mu to pomůže v noci spát.“

Vettori tak, stejně jako při prvním vzájemném duelu, porážku neuznal. V zápase ale nestíhal, přestože se snažil utvářet tempo a tlačit, v postoji spíše inkasoval. Zejména calf kicky (kopy na lýtko), dopadaly na jeho přední nohu a omezovaly mu pohyb. V pozdějších kolech začal strádat také fyzicky a neměl dost síly, aby dokázal překvapivě zvrátit nepříznivý průběh.

Viva Mexico

Nečekaně hladce naopak proběhlo střídání stráží na trůnu muší váhy. Když loni v prosinci Brandon Moreno udržel krok v zápase s Deivesonem Figueiredem a i díky strženému bodu za opakující se fauly Brazilce vybojoval remízu, většina fanoušků se divila. Čekala se jasná dominance Jihoameričana, který zůstal obrovským favoritem i do odvetné bitvy.

Teď už ale Moreno nenechal nic náhodě a bijce s výrazným červeným pruhem na hlavě ve třetím kole uškrtil. Od úvodního zazvonění byl aktivnější a preciznější, až ve třetím kole mírně zachyboval, což ho paradoxně přivedlo k vítězství. Přepadl do protaženého úderu a nechal se svázat. Vypadalo to, že se proletí k zemi, jenže Moreno situaci skvěle přetočil a naskočil soupeři na záda. Figueiredo ještě chvíli bojoval s rukama, které se mu okamžitě obmotaly kolem brady, pak ale na chvíli znepozorněl, nechal si předloktí zajet na krk a odklepal.

Žádná zlá krev k vidění, na rozdíl od hlavního střetu, nebyla. Brazilec prvnímu mexickému šampionovi v historii zatleskal, pogratuloval a dokonce jej po vyhlášení vyzvedl na rukou. „Cítím se tak skvěle, tak skvěle,“ soukal ze sebe dojatý šampion se slzami v očích. „Pracoval jsem pro to fakt tvrdě. A dívejte se na mě teď, jak držím tenhle pás, to je neuvěřitelné,“ natahoval Moreno s očima upřenýma na titulový opasek. Mexičan pak při burácení arény prozradil, že celých šest měsíců od prvního duelu strávil promýšlením taktiky a tvrdým tréninkem, což byl podle něj hlavní klíč k úspěchu.

Závěrečné vzepjetí

Fanoušci v Arizoně si tak aspoň trochu spravili chuť po prohře oblíbeného Nata Diaze. Ten, jak už u něj bývá zvykem, skončil zápas s potoky krve na obličeji. Ty pramenily z tržné rány nad okem, kterou mu Leon Edwards způsobil loktem. Američan tahal v zápase za kratší konec, čtyřiadvacet minut prohrál, v posledních šedesáti sekundách ale málem způsobil poprask.

Mohla za to jedna přesně trefená kombinace. Angličan se po ní začal kymácet, utíkal kolem klece a nervózně pokukoval po hodinách. Diaz už ale nenavázal dalšími trefami, které by Edwardse uspaly, a tak prohrál na bodovacích kartách. (49-46, 49-46, 49-46)

Gumová ruka

O UFC 263 se ale nebude mluvit pouze jako o skvělém galavečeru plném kvalitních bitev. Zas a znovu se totiž řeší rozhodčí, respektive jejich chyby. Tentokrát byl mužem v hlavní roli Al Guinee, který dostal na povel úvodní střet hlavní karty mezi Paulem Craigem a Jamahalem Hillem. Skotský specialista na jiu jitsu na sebe hned v začátku stáhl protivníka, aby se mohl ze zad pokoušet o submise.

Povedlo se, hned po chvíli už svíral Hillovu ruku a snažil se utáhnout armbar. Povedlo se, Craig totiž soupeři zlomil levačku v lokti. Ringového sudího na to dokonce upozornil, ten ale nereagoval, Američan naopak v záplavě adrenalinu asi ani netušil, že se mu stal úraz. Craig tak začal do soupeře, kterého si mezitím přehodil do trianglu, sázet lokty a údery, jelikož rozhodčí se stále neměl k tomu zápas odmávat. Až když se úplně přestal bránit a duel byl ukončen, podíval se Hill na takřka gumovou končetinu, s kterou nemohl hýbat.

„Pokud máte aspoň z půlky ponětí, na co se díváte, viděli jste moment, kdy jeho ruka praskla,“ zlobila se na Twitteru rozhodcovská legenda John McCarthy. „Pokud může sedět na gauči a vidět, kdy se to stalo, tak by měl i třetí muž v kleci. Je jeho prací, aby to věděl, na to ho trénují.“