Přestřelka v hlavním zápase? V akci i škrtič, který porazil Peštu

Pětikolové bitvy mu ale příliš nesvědčí. Sice v jedné z nich kdysi uškrtil Dustina Poiriera, pak ale třikrát padl. Naposledy loni v říjnu podlehl Brianu Ortegovi.

„Zotavit se nebylo tak těžké, protože jsem po zápase s Ortegou neměl žádné zásadní zranění, takže si vedu dobře," prozradil Jung na tiskové konferenci. „Chtěl jsem se vrátit v březnu, ale nemohli najít nikoho, s kým bych mohl bojovat."

Pérová divize opravdu stagnuje, minimálně její špička. Šampion Alexander Volkanovski už nezápasil bez pár dní celý rok. Nejčerstvějším střetem v rámci první pětky váhové kategorie do 66 kilogramů je šest měsíců stará bitva mezi Maxem Hollowayem a Calvinem Kattarem. I z důvodu velké neaktivity může být každé vítězství pro bijce v závěsu velmi zásadním.

„Myslím, že naše styly dají dohromady perfektní zápas," dumal před novináři Ige. „Opravdu věřím, že jednoho dne budu šampionem. Stojí mi v cestě, a když ho porazím, věřím, že mě to dostane do titulové konverzace Také Američan má v pětikolových vřavách negativní bilanci. Jediný duel, do něhož nastoupil, prohrál proti Calvinu ICattarovi na body. Očividně se ale dokázal rychle vzpamatovat, jelikož v dalším představení knockoutoval Gavina Tuckera už po dvaadvaceti vteřinách.

„Po prohře s Calvinem jsem si dal osm měsíců pauzu, abych se zlepšil. A vše jsem to ukázal jediným úderem.

Teď se zaměřuji jen na to, abych si formu přenesl i do nacházejícího zápasu," řekl Ige.

Na turnaji se objeví také obávaný škrtič Aleksej Olejnik, jenž vyzve Sergeje Spivaka. Třiačtyřicetiletý vete -rán z Moskvy je známý také českým fanouškům. V lednu roku 2017 totiž uškrtil Viktora Peštu ze spodní pozice na Ezekiel choke. Husarský kousek předvedl poprvé v historii UFC, za necelý rok a půl jej pak zopakoval proti Juniorovi Albinimu.

HLAVNÍ KARTA TURNAJE UFC ON ESPN 25

Pérová váha do 66 kilogramů: Chan Sung Jung (J. Korea) vs. Dan Ige (USA)

Těžká váha do 120 kilogramů: Aleksej Olejnik (Rus.) vs. Sergej Spivak (Mold.)

Bantamová váha do 61 kilogramů: Marlon Vera (Braz.) vs. Davey Grant (Ang.)

Pérová váha do 66 kilogramů: Julian Erosa (USA) vs. Seung Woo Choi (J. Korea) Střední váha do 84 kilogramů: Wellington Turman (Braz.) vs. Bruno Silva (Braz.) Veltrová váha do 77 kilogramů: Matt Brown (USA) vs. Dhiego Lima (Braz.)