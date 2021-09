Soupeř mu v UFC zarazil kolenem zuby, stejně dobojoval!

Tři dolní zuby měl totiž i s dásněmi zaraženy dozadu. Když to spatřili členové týmu, kteří Clarkovi radili z rohu, ptali se ho, zda chce pokračovat. „Jasně, stejně budu muset na operaci,“ opáčil bojovník, který nakonec s rumunským sokem prohrál na body. Američan tak po prohře s Anthonym Smithem zaznamenal další neúspěch.

Zranění se přihodilo v průběhu druhé pětiminutovky. Cutelaba mačkal soka na pletivu, snažil se zasahovat údery a koleny. Clarke se marně pokoušel vymanit ze sevření, a v předklonu na chvíli přestal vnímat přicházející útoky. V ten moment vystřelil Rumun koleno, které dopadlo přímo na hlavu soupeře. Američanovi začala z pusy okamžitě kapat krev. Celý obličej se mu křivil bolestivými grimasami. Stejně ale bitvu dokončil.

„Je to opravdu…Viděl jsem tu fotku a nemám z toho radost,“ kroutil Cutelaba hlavou na tiskové konferenci a nemohl najít správná slova. „Stalo se to po jednom z kolen, mám opravdu tvrdé údery, ale Clarke je opravdu odolný bojovník,“ potvrdil vítěz.

Američan okamžitě duelu zamířil do nemocnice. S potlučeným obličejem a rovnátky v puse pak na lůžku poslal vzkaz fanouškům. „Podařilo se jim vrátit mi zuby zpět na místo,“ ukazoval Clarke na Instagramovém videu. „Je to dočasné, teď mám i rovnátka, takže je to o trochu lepší. Ale jsem v pohodě. Všem děkuju za projevenou lásku a podporu.“