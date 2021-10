Slovenské zklamání v UFC. Klein prohrál na škrcení, vítěz se bál o práci

Snový vstup do UFC vystřídal strmý pád. Ľudovít Klein zaznamenal v americké lize druhou porážku v řadě. Na turnaji UFC Vegas 40 jej ve třetím kole uškrtil americký ranař Nate Landwehr. Po těsné prohře na body s Michaelem Trizanem si tak slovenský bojovník připsal v UFC první neúspěch před limitem. „Mrzí mě to, lidi… Později se k zápasu vyjádřím víc,“ napsal zklamaný reprezentant trnavského Spartakus Fight Gymu na Instagram.

Rozdíl mezi UFC a zbytkem světa už naplno poznal Ľudovít Klein. Do věhlasné organizace vstupoval s bilancí šestnácti výher a dvou porážek. Po třech zápasech má skóre 17:4. V noci nestačil na Natea Landwehra, přestože do oktagonu vstupoval jako favorit. Po dobrém prvním kole, v němž byl přesnější a zasahoval razantněji, začal ztrácet.

Již ve druhé pětiminutovce se Landwehra podařilo přebrat tempo souboje. V postoji úřadovala američanova zadní ruka, kterou Kleinem několikrát otřásl. Po přenesení zápasu na zem se pokoušel utáhnout Slováka na anaconda choke, neměl jej však dobře chycený. Podobný průběh mělo i poslední kolo, Landwehr trefil v postoji a Klein se v těžké situaci pokusil přejít na zem. Dostal se však pod soupeře, který už druhou nabídku na stejné škrcení využil.

„Neměl jsem žádnou stanovenou taktiku. Věděl jsem, že pokud mi nenakope p*del, pravděpodobně vyhraju,“ vtipkoval vítěz v rozhovoru po zápase. „Dobře jsem se bránil. Zůstal jsem v klidu. Pomohly mi všechny ty války, v kterých už jsem byl, takže zůstat soustředěný bylo jednoduché.“

Zklamaný Klein se k duelu vyjádřil jen střídmě. „Mrzí mě to, lidi…Později se k zápasu vyjádřím víc. Děkuji těm, kteří mi fandili a fandí a nadále stojí při mně,“ vzkázal šestadvacetiletý bojovník na Instagramu podporovatelům.

Landwehr také zmínil, že jej dopředu poháněla vidina toho, že by mohl přijít o práci. „Dvakrát už mě tady ukončili, proč by si tady nechávali někoho, komu je 33, kdybych prohrál,“ řekl Američan na tiskové konferenci. „Tohle na své práci miluju. Musíte se předvést úplně pokaždé. Není to jako práce u securitky, prostě musíte vyhrát, nebo skončíte. Ukažte se, nebo končíte.“

V podobné pozici je teď právě Klein. Po třech představeních v UFC má bilanci 1:2, a přestože předvádí v kleci zajímavé výkony, v příštím duelu by mohl bojovat o setrvání v organizaci.