UFC 268: Večer neuvěřitelných bitev. Usman vyhrál, pak soupeři překvapili

Ani jeden z šampionů si před vyhlášením nemohl být jistý, že ubrání titulový opasek. V nejsledovanějším duelu Kamaru Usman nakonec přetlačil soupeře Colbyho Covingtona na body. „Musím se přiznat…Měli jsme mezi sebou spoustu zlé krve, hodně trasthalku a jsem si jistý, že to ještě přijde, ale ten týpek je tvrďák jak s*ině,“ pochválil Nigerijec znepřáteleného rivala. Turnaj UFC 268 v New Yorku nabídl i jednu z největších válek vůbec.

Obecenstvo v Madison Square Garden dostalo za utracené peníze možná ještě víc, než čekalo. Hlavní karta galavečera UFC 268 přinášela jeden šílený střet za druhým. Kamaru Usman s Colbym Covingtonem předvedli další pětadvacetiminutovou řežbu.

Jednou otřásly pěsti soupeře vyzyvatelem, pak zase šampionem. Udávání tempa se přelévalo ze strany na stranu, oba nakonec zaznamenali přes sto signifikantních úderů.

Přitom se mohlo zdát, že odveta nabídne mnohem jednostrannější průběh. Když se válečníci potkali v prosinci 2019, první dvě kola šla za Covingtonem, než se Usman přizpůsobil a začal dominovat. Teď patřil úvod klání šampionovi, který dokonce soupeře dvakrát posadil na zadek. Před nástupem do třetího kola jakoby ale někdo polil Američana živou vodou a náročné chvíle přišly i pro Usmana.

Ještě víc než samotným bojem pak možná nadchli zápasníci po závěrečném gongu. Když se postavili tváří v tvář, nikdo nevěděl, co čekat. Rozhodčí Dan Miragliotta běžel pro jistotu soky roztrhnout. Místo nadávek a postrkování však oba alespoň na chvíli odsunuli rivalitu stranou. Podali si ruce, poplácali se po zádech a vzdali si respekt. Poražený Covington si dokonce po vyhlášení (48-47, 48-47, 49-46 pro Usmana) nestěžoval na výsledek, což u něj není zvykem.

„Musím se přiznat…Měli jsme mezi sebou spoustu zlé krve, hodně trasthalku a jsem si jistý, že to ještě přijde, ale ten týpek je tvrďák jak svině,“ pronesl na začátek interview Usman. „Chtěl jsem ho ukončit, ale vím, že když je chlap tvrdý jako on, najde si cestu zpět a dostaneme se do situace, kde nechci být. Když s někým takovým sdílíte oktagon po 25 minut, respekt se dostaví, nemůžete tomu pomoct.“

Stejně jako v prvním vzájemném měření těžil nigerijský šampion, který natáhl šňůru vítězství v UFC na 15, zejména ze silové výhody. Jeho pěsti způsobovaly mnohem větší poškození, což šlo vyčíst i z rozbitého a krvavého obličeje Covingtona. A když se rodák z Oregonu pokusil o strh, tak přestože útočil z připravených pozic, nevedlo se mu soupeře na zem dostat.

„Měl jsem svoje chvilky. Několikrát jsem jím otřásl, ale nezužitkoval jsem to. Byla to jeho noc, prožil lepší den,“ uznal Covington. „Chtěl bych všem poděkovat. I pokud mě nesnášíte, je mi to u p*dele, já vás miluju. Ještě jste neviděli, co všechno umím. Hned v pondělí se vrátím do tělocvičny. Díky, že jste přišli do MSG, byl můj sen tady uzavírat turnaj.“

Královny slámové divize také až k bodům

Bijci veltrové divize si oproti prvnímu vzájemnému duelu prodloužili pobyt v kleci ještě o minutu a došli až do konce. Rose Namajunasová s Čang Wej-li si přidaly mnohem víc. Jejich minulý střet totiž trval právě minutu, než Američanka zasadila rozhodující kop na hlavu. V odvetě ale stejně jako Usman s Covingtonem dokráčely královny slámové divize (do 52 kilogramů) až k bodovému rozhodnutí. Sudí se sice neshodli, dva ze tří ale nabodovali zápas pro Namajunasovou (47-48, 49-46, 48-47), která tak uhájila opasek.

Číňanka měla v plánu přemoci soupeřku na zemi. Hned pětkrát Američanku i strhla, problém pak nastal, když ji chtěla udržet pod sebou. To šampionka se o takedown pokusila pouze dvakrát, v obou případech úspěšně a Čang Wej-li nepřišla na to, jak odlepit záda od podlahy. Kontrolou i zlepšeným postojem tak mohla opět propuknout v radost. Stejně jako loni v dubnu, kdy jí po znovudobytí trůnu tekly po tvářích slzy.

První střet hlavní karty? Exploze!

Explozi v New Yorku odpálil již úvodní střet hlavní karty. Duel Justina Gaethjeho s Michaelem Chandlerem se dá řadit k jedněm z nejlepších za celou existenci UFC. Už v prvních třech minutách vyslali oba několik úderů, které by povětšinou znamenaly konec souboje. Kdyby však nezápasili proti sobě. Američané prokázali, že mají brady ze železa, nakonec v oktagonu strávili plná tři kola.

Nejfatálnější rána přišla v polovině druhého kola. Gaethje naznačil direkt přední rukou a pravačkou vyslal devastující zvedák. Ten proplul přímo mezi rukama soupeře a zastavil se až o bradu. Chandler šel okamžitě k zemi. Dokázal se z těžké situace vysvobodit, výhru mu to ale nepřineslo. Všichni tři rozhodčí viděli vyhrát Gaethjeho, který si tímto výkonem nejspíš zajistil, že jeho příští zápas bude titulový.

„Je to válečník! Oba jsme se narodili ve špatné době. Já i on jsme měli bojovat na smrt ve zku*veném Koloseu,“ pronesl po duelu vítěz. „Věděl jsem, že s tím vším, co je v sázce, ho musím vypnout. On to měl stejné. Jdu si pro vítěze titulového zápasu. Doufám, že to pak bude s Charlesem Oliveirou v Brazílii nebo s Dustinem Poirierem v Louisianě. Mně to nevadí, je mi to jedno.“