Otevřela se cesta k titulu? Procházkovi soupeři proti sobě, kouč řekl víc

Oba si dlouhou dobu chtěli vyšlápnout na českého samuraje. Bývalý šampion Jan Blachowicz a rakouský talent Aleksandar Rakič by ale nakonec měli 26. března změřit síly proti sobě. Na Jiřího Procházku tak „zbude“ současný král polotěžké váhy Glover Teixeira. „Je to super. Rakič dostal konečně zápas a je to tak, jak má být. Pojďme bojovat, pojďme se posouvat, dokazovat, získávat, obhajovat a bránit,“ říká s úsměvem trenér bojovníka z Hostěradic Martin Karaivanov.