Muradov si zranil prst, bitva se ruší! Popsal jednání s UFC, doufá v březen

Pátým soupeřem Machmuda Muradova v UFC měl být Michail Cirkunov. „Je to dobrý fighter, dobrý wrestler a pro mě zase velká zkouška,“ říkal na začátku prosince Muradov. Nakonec se ale na turnaji UFC Fight Night 202, který se koná 26. února, nepředstaví, protože si zranil levou ruku.

„V pondělí jsem si vykloubil prostředníček a bohužel musím odstoupit od zápasu,“ vysvětluje bojovník z Uzbekistánu zklamaně svůj aktuální stav. „To se stává, patří to k tomu, je to takový sport. Dali mně nejdříve sádru. Včera jsem byl ještě u jednoho doktora, tam mi sádru sundali, ale musím chodit denně na rehabilitaci. A řekli, že teprve za dva až tři týdny budu moct dát ruku v pěst.“

Muradov o všem hned informoval UFC a požádal o posečkání deset dní, aby jim mohl říci, jestli přeci jen nebude schopen do boje nastoupit.

„Poděkovali, že jsem je informoval, ale odpověděli, že nemůžou takhle riskovat. Poprosil jsem je, aby zápas posunuli na březen v Londýně,“ přibližuje bijec. „Odvětili, že až se uzdravím, budeme řešit, co dál.“

Kdyby nebylo tohoto zranění, byl by na tom jinak bojovník s přezdívkou Mach skvěle. „Cítím se super, forma je jinak dobrá. Na sparinzích to bylo dobrý, ale bohužel došlo k tomuhle. Měli jsme plán, ale Pán Bůh má s námi své. Takže musím bohužel zápas zrušit.“

Cirkunov měl být pro Muradova opravdu velkou výzvou. Čtyřiatřicetiletý Lotyš strávil téměř celou kariéru v polotěžké divizi do 93 kilogramů. Po jedenácti duelech, v nichž zaznamenal bilanci 9-2, si jej všimlo UFC. Na půdě nejslavnější organizace se mu také dařilo, první čtyři střety zvládl ukončit před limitem a dostal se do žebříčku své hmotnostní kategorie. Pak ale začal narážet na soupeře, kteří byli nad jeho síly.

Postupně prohrál s Volkanem Oezdemirem, Gloverem Teixeirou, Johnnym Walkerem a Ryanem Spannem. Mezi tím si připsal jen dvě vítězství, a tak se rozhodl přesunout do nižší váhy. I tam ale premiéra dopadla jinak, než si představoval. S Polákem Krysztofem Jotkem předvedl vyrovnaný duel, rozhodčí však vítězství přiřkli soupeři.

Jak by dopadl střet Cirkunova s Muradovem se v blízké době nedozvíme.

„Teď jsem doma, užívám si dceru. Do gymu chodím běhat nebo posilovat pravačkou,“ přibližuje v Česku tolik populární bojovník, který se nedávno rozešel s partnerkou Monikou Bagárovou. „Třeba to nějak vyjde a nastoupím v březnu, to ale záleží na UFC.“

Ani tentokrát ve vyjádření pro iSport.cz nezapomíná Muradov na své fanoušky: „Chodí mi hodně hezkých zpráv, děkuju, že mě lidi takhle podporují,“ hodnotí vděčně Muradov. „Pár chytráků se ale taky vždycky najde, co mi píšou úplně jiné zprávy. Ať jdou sami do klece a předvedou, co dokážou. Jsem v nejlepší lize světa, mám tam za sebou čtyři zápasy, tři vyhrané. Patři k tomu ale i to, že se někdy nedaří.“