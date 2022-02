Šampion UFC je po operaci ruky, lékař komentuje odhalené fotky

Populární UFC šampion Kamaru Usman podstoupil operaci šlachy nad prsteníčkem pravé ruky. Prezident organizace Dana White navíc na Instagramu publikoval fotky ze zákroku. „Velmi pravděpodobně musel mít Usman omezenou hybnost,“ říká při pohledu na snímky doktor Pavel Holeka. Gladiátor z Nigérie by se měl znovu vrátit do boje 2. července na turnaji UFC 276 v Las Vegas.

Jeden z mála. Bojovník Kamaru Usman patří do naprosté špičky MMA zápasníků současnosti. Je majitelem pásu šampiona UFC velterové váhy a drží šňůru neuvěřitelných devatenácti vítězství v řadě. Ač v kleci posledních devět let působí prakticky nezdolně, musel před několika hodinami podstoupit operaci, což potvrdil jeho manažer Ali Abdelaziz. Prezident UFC White pak dokonce uveřejnil fotky ze zákroku na svém Instagramu.

„Velmi pravděpodobně se jedná o rekonstrukci šlachy z dorzální, zadní strany. Extenzorový aparát pro čtvrtý prst, což je výkon menšího typu. Nicméně doba rekonvalescence je tak čtyři až šest týdnů,“ říká při pohledu na snímky Pavel Holeka, úrazový chirurg se zaměřením na sportovní traumatologii a artroskopii. „Po dobu šesti týdnů by tak neměl vůbec zápasit, respektive jít do jakéhokoliv tréninku. Měl by být úplně ze hry. Po nějakém druhém třetím týdnu má pasivně rozcvičovat, ale šest týdnů by to neměl zatížit.“

A jaké komplikace mohlo zranění šampionovi způsobovat?

„Velmi pravděpodobně, pokud se tedy bavíme čistě teoreticky podle těch fotografií, musel mít Usman omezenou hybnost. Tedy cítil bolest při natažení prstu a s tím souvisí potíže, poruchy hybnosti,“ vysvětluje Holeka.

Usmanův manažer Abdelaziz řekl, že se bojovník zaměřuje pozornost na návrat na v rámci turnaje UFC 276, který se uskuteční 2. července v T-Mobile Areně v Las Vegas. Šéf UFC White přitom uvedl, že příští obhajoba Usmanova titulu pravděpodobně přijde proti nejlepšímu uchazeči Leonu Edwardsovi, který loni v červnu vyhrál nad Nateem Diazem.

Vládce velterové divize naposledy zápasil 7. listopadu 2021, kdy už podruhé porazil odvěkého rivala Američana Colbyho Covingtona. Usman tehdy po pětikolové bitvě zvítězil na body.