Zpět ve slámové váze. Rostoucí senzace přivítá v UFC bývalou šampionku

Vyřazený bojovník z UFC Chase Sherman využil příležitost, která přichází jednou za život. Pár dní před turnajem UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade kývl na zápas s neporaženým Alexandrem Romanovem. O velkolepé finále celého večera se postará bývalá šampionka Jessica Andradeová, v Las Vegas otestuje její návrat do slámové váhy rozjetá Amanda Lemosová.

Alexandr Romanov je jednatřicetiletý těžkotonážní mamut se stylem, skvělou dovedností boje a zábavnou osobností, díky které bude brzy všem známý. Bez jediné prohry v jeho kariéře má nyní perfektní bilanci 15 vítězství, šest z nich KO. V UFC má zatím čtyři výhry v řadě, které všechny vypadaly velmi podobně.

Zjednodušeně řečeno, v oktagonu je tenhle moldavský bijec zápasníkem, který ví, že jeho cesta k vítězství spočívá v zajištění takedownu a nekončící salvou úderů, dokud ho rozhodčí neodtrhne. Přezdívku „King Kong“ si vysloužil opakovaným zaleháváním soupeřů a následným sázením tvrdých pěstí a kladiv.

Původně měl moldavský King Kong poměřit síly s kanadským Buldozérem Tannerem Boserem, který ale ze zápasu odstoupil. Na short-notice se do organizace vrací velmi odvážný Chase Sherman, který vzal tenhle souboj doslova na poslední chvíli, aby nezůstal Romanov bez soupeře. Na přípravu má jen pár dní, což mnozí považují za sebevraždu.

Američan byl na začátku roku vyřazen z UFC po třech prohrách v řadě, takže nemá co ztratit. Kdyby se mu podařilo rozjetého Moldavce zastavit, byl by to hvězdný comeback a hlavně nová smlouva s UFC. U sázkových kanceláří je „The Vanilla Gorilla“ největším outsiderem celého večera.

Bývalá šampionka slámové váhy Jessica Andradeová se pokusí vrátit do titulového mixu tuto sobotu na turnaji UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade. Po dominantní výhře TKO v prvním kole nad Cynthií Calvillovou loni v září, se utkává s rychle rostoucí Amandou Lemosovou. „Bate Estaca“ se v Las Vegas vrací do slámové váhy po tříbojovém běhu v muší váze, kde bojovala o titul. V dubnu loňského roku přišla o pás šampionky proti Valentině Ševčenkové, když byla ve druhém kole technicky knokoutována.

Brazilka stále zůstává nejvýše postavenou kandidátkou v divizi a měla by se znovu stát titulovou vyzyvatelkou i ve slámové váze, pokud by dosáhla působivého vítězství nad Amandou Lemosovou, která momentálně drží desátou pozici v žebříčku slámové váhy s vlnou pěti vítězství v řadě, z toho tři ukončené v prvním kole. I pro druhou Brazilku je tenhle zápas potenciální vstupenkou do vyšší ligy, s šestým vítězstvím v řadě a skalpem bývalé šampionky by se „Amandinha“ mohla dostat do TOP pětky na samotný vrchol žebříčku.

Hlavní karta turnaje UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade začíná v noci ze soboty na neděli od 1.00. Vyvrcholení galavečera ve Vegas v podání ženské bitvy pak přijde na řadu okolo 4.00.