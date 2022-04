Vrchol bantamu v důležitém boji. Vítěz může příště vyzvat šampiona

Špička bantamové váhy se střetne ve finále hlavní karty UFC Fight Night: Font vs. Vera, kdy se v neděli brzy ráno pětka žebříčku Rob Font utká s Marlonem Verou na 8. místě. Bojovník, který odejde z klece Apex v Las Vegas jako vítěz, by mohl být potenciálním titulovým vyzyvatelem. Současný šampion Aljamain Sterling míří k obhajobě titulu proti T.J. Dillashawovi později v tomto roce a vítěz sobotního finále bude pravděpodobně další v řadě, kdo zabojuje o pás.

Rob Font je považován za možná nejlepšího čistokrévného boxera v bantamové váze, je známý svou přizpůsobivostí a odolností. Čtyřiatřicetiletý rodák z Massachusetts zahájil své působení v UFC s bilancí 5-3 a postupně se vyšplhal v žebříčku po sérii čtyř vítězných zápasů proti výše postaveným soupeřům. Mnozí věřili, že Font bude dalším titulovým vyzyvatelem, než loni v prosinci prohrál na body s bývalým šampionem Josém Aldem v hlavním klání turnaje UFC Fight Night: Font vs. Aldo.

“Bylo to solidní první kolo, nachytal mě brzy a nemohl jsem se z toho pořádně vzpamatovat. Od této chvíle byl chytrý se svou energií jako skutečný šampion a veterán a jen trefoval. Zranil mě brzy v prvním kole, všechno ostatní, čím se mě dotkl, mě bolelo. Dostávám rány, které obvykle ustojím docela snadno a teď se mi klepou nohy, vidím tři Alda a snažím se rozkoukat a než se nadějete, zazvoní poslední zvonek a zápas je u konce” vyjádřil se Font ke své poslední porážce.

Američanovým soupeřem bude Ekvádorský bojovník Marlon “Chito” Vera, veterán UFC, který už 8 let v každém boji předvádí drsnou rvačkou s nepřetržitým tempem, v kombinaci se špičkovou technikou mnoha bojových umění. „Svou přítomností a úspěchem přivádím do hry více Ekvádorců. Jen si myslím, že čím více, tím lépe. Nechci být jediným. Začíná to být velké!” nechal se slyšet Vera pro ufc.com.

Loni v listopadu si na UFC 268 vysloužil bonus za výkon večera za knockout bývalého šampiona Frankieho Edgara předním kopem, což nebyl jeho jediný nevídaný moment.

Vera je nejlépe známý pro svůj zlověstný technický knockout v prvním kole na turnaji UFC 252 v srpnu 2020. Jeho soupeř, předtím neporažený potenciální titulový kandidát Sean O'Malley, si při pokusu o takedown poranil nohu. Ekvádorec si nenechal šanci ujít a Američana ukončil tvrdými lokty 20 sekund před koncem kola.

V posledních 10 zápasech potkaly Veru pouze 2 porážky, proti Aldovi a proti rostoucí senzaci Song Yangovi, obojí na základě bodového rozhodnutí. Ve čtyřech z posledních šesti soubojů získal bonus za výkon večera. Font vyhrál 4 ze svých posledních 5 zápasů. Oba bojovníky spojuje již zmíněná porážka proti Josemu Aldovi.

V hlavním před-zápase celého turnaje nás čeká souboj staré a nové školy v těžké váze, kdy se Andrei Arlovski setká s Jakem Collierem. Na hlavní kartě také uvidíme, jestli se Andre Fili vyrovnává s Joandersonem Britem v pérové ​​váze, Jared Gordon se utká s Grantem Dawsonem v zajímavém zápase lehké váhy a stálý oblíbenec fanoušků Darren Elkins zabojuje s Tristanem Connellym v pérové ​​váze.

Na Prelims kartě uvidíme i přesunutou bitvu z minulé soboty, kde se v oktagonu utká neporažený stodesetikilový Moldavský tank Alexander Romanov proti odvážnému Chase Shermanovi, který dostal jedinečnou šanci a v případě výhry se mu otevřou dveře zpět do UFC. Prelims karta turnaje UFC Fight Night: Font vs. Vera začíná v sobotu ve 23.00. Hlavní zápas by měl přijít na řadu okolo 4.00.