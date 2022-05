Vera vs. Font. Ekvádorec ustál tlak, vyhrál navzdory statistice

Rob Font měl problémy jak v souboji, tak před ním. Nepodařilo se mu dostat na váhový limit a převážil o 1,13 kilogramů. Marlon Vera i přes značnou váhovou převahu soupeře zápas přijal, protože se nechtěl připravit o svoje první finále hlavní karty. Jednomyslná výhra nad špičkovým americkým boxerem je bezpochyby největší úspěch Verovy kariéry.

Devětadvacetiletý Ekvádorec má za sebou spoustu úspěchů v UFC a považuje se již za veterána organizace, od roku 2014 zaznamenal skóre 13-6, ale nikdy se mu nepodařilo vyhrát nad někým takto výše postaveným v žebříčku, nebo předvést dominantní výkon, který by mu poskytl možnost bojovat o titul. To se dnes v noci změnilo.

„Dnes cítím něco, co mi můj trenér vždy říká: Moje mysl dohání mé tělo,“ řekl Vera. „Byla to dlouhá cesta, dlouhá cesta a dřina...“

Po prosincovém klání s Josem Aldem se jedná o Fontovu druhou porážku v řadě. Američan ve skutečnosti statisticky předčil Marlona v celkovém počtu úderů se značným náskokem, 223-134, ale byl zde viditelný rozdíl v tvrdosti zásahů. Ekvádorci pomohly k výhře i 3 tvrdé knockdowny, což byl největší počet, který kdy Font během souboje utrpěl. V poslední řadě bodoví rozhodčí hodnotili škody a rány na těle obou bojovníků. Během pátého kola měl Font celý obličej krvavý a oteklý, na rozdíl od Very, který na sobě neměl téměř žádné známky nelehkého boje. Válka obou bojovníků byla organizací vyhodnocena jako zápas večera.

„Kterýkoli z těch tří. Ve středu se vrátím do tělocvičny. Tohle nekončí.“ byla Verova odpověď na otázku, s kterým soupeřem by se chtěl utkat v jeho dalším zápase, jestli se čtyřkou váhy (Cory Sandhagenem), trojkou váhy (José Aldem), nebo dvojkou váhy (TJ Dillashawem). Potencionálně by se tedy mohla do budoucna konat i odveta mezi Verou a Aldem.