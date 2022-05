Holmová (40) chce vybudovat odkaz, postaví se fanynce: Pořád mám hlad

Nyní je Holly Holmové 40 let a blíží se ke svému 20. profesionálnímu zápasu, je motivována vyhrát a znovu získat trůn šampionky bantamové váhy. „Chci být ta, která dokáže to, co nikdo přede mnou," sdělila. „Chtěla jsem vyhrát světové tituly v boxu a MMA, a to se mi podařilo. Ženy v tomto sportu nebyly schopny bojovat do svých čtyřiceti let a vyhrávat tituly. Ale to je to, co chci dokázat."

Poprvé pás získala díky ohromujícímu vítězství kopem do hlavy proti Rondě Rouseyové v roce 2015 na turnaji UFC 193, ale přišla o něj ve své první obhajobě proti Mieshe Tateové. Pro Američanku je tohle víc než hlavní událost večera, chce vybudovat odkaz a splnit si svůj sen, stát se dvojnásobnou šampionkou. Aby mohla vyzvat momentální držitelku titulu bantamu, musí nejdřív porazit pětku váhy Ketlen Vieiraovou.

„Je mladá a hladová, ale já mám taky hlad," uvedla Holmová. „Vím, že se kolem sportu pohybuji už nějakou dobu, ale pořád mám hlad a jsem stále motivovaná. Je to velmi těžká soupeřka a beru to na vědomí. Tvrdě trénuji a jsem připravena."

Šestiletá veteránka UFC Vieiraová zažila pomalý, postupný vzestup v žebříčku bantamové váhy. Poslední a zároveň nejproslulejší výhra její kariéry byla právě nad výše zmíněnou Tateovou, která připravila Holmovou o pás. Brazilka je nyní připravená na velký souboj. Vieiraová je velkou fanynkou svojí soupeřky Holmové a je připravena ze sebe dát to nejlepší, co může tváří v tvář proti ženské legendě bojových sportů nabídnout.

„Moc ji obdivuji," řekla Vieiraová. „Dívala jsem se na její zápasy, než jsem věděla, že chci bojovat v UFC. Sledovala jsem její souboj proti Rondě, když šokovala svět, a pro mě je to splněný sen zápasit s další bývalou šampionkou, kterou tak obdivuji. Hodně si věřím.”

UFC Fight Night: Holm vs. Vieira začíná v neděli ve 1.00 ráno. Turnaj můžete sledovat na kanále Premier Sport 1.