Samuraj Procházka krotil na váze psí kusy. Objal sestru a jde pro titul

Ohromný zážitek! Když na veřejném vážení v Singapur Indoor Stadium před turnajem UFC 275 nastupoval šampion Glover Teixeira a jeho vyzyvatel Jiří Procházka, zavládla v hale mimořádná atmosféra. Nejvíc se o to zasloužil právě český samuraj, z jehož pohybů a výrazů sálala mimořádná energie. To brazilský král polotěžké divize působil ledově klidně, až unaveně. Toho si všiml i sám Procházka. „Z Glovera šlo cítit, že byl z toho vážení už unavený, neměl moc energie,“ uvedl pro iSport rodák z Hostěradic.

I na veřejném vážení před turnajem UFC 275 bylo znát, že Jiří Procházka je dál věrný samurajskému myšlení a stylu. V jeho gestech po vystoupání na váhu byla ladnost a klid dávných mistrů bojovných umění. A když předstoupil tváří v tvář před soupeře Glovera Teixeiru, díval se mu zpříma a pevně do očí. Po tomto povinném „představení“ ale pohlédl do řad diváků, zatnul svaly a mocně vykřikl.

„Stare down jsem si užil velkolepě. První v UFC, u kterého mohli být lidé, takže to mělo jinačí náboj,“ řekl Procházka pro iSport a připomněl tak, že předešlé zápasy v UFC zažil v době, kdy vládly přísné podmínky kvůli pandemii. „Když jsou tam diváci a jsou pozorní na to, co se bude dít, tak to člověka vybuzuje, aby tam předváděl všelijaký psí kusy, na což já jsem specialista. Ale snažím se to držet dole, abych energii směřoval tam, kam mám.“

Když český bojovník sestupoval z pódia, všiml si hloučku českých fanoušků, v jejichž středu stála jeho sestra Veronika. Šel k ní a objali se. Jeho podporovatelé přitom silně křičeli: „Jirko, jdeš si pro to!“

Procházka byl z těchto lidí nadšený. „Jsem za ně rád, už jsem si s některými podal ruku, a těším se, že se s nimi ještě uvidím. Takže jedem! Vítězství! Nekompromisně!“

A jak na něj při posledním setkání před soubojem působil Teixeira? „Z Glovera šlo cítit, že byl z toho vážení už unavený, neměl moc energie. Ale v den zápasu věřím, že už bude v plné síle, takže jsem nachystaný na jeho nejlepší verzi.“

Hned u pódia v první řadě byl na vážení i Jan Blachowicz, polský bijec, který titul polotěžké váhy držel, než mu jej Teixeira vloni vytrhl z rukou. „Je to člověk, který mě porazil. Ale kdybych měl možnost odvety, dokážu být lepší a porazit ho,“ uvedl Blachowicz pro iSport. „To, co se stalo v našem zápase, byla jakási chyba. Nechci se vymlouvat, je to šampion, porazil mě, ale pro mě je důležité dokázat, že jsem lepší a porazit ho. Takže on je aktuálně nejdůležitější osobou v mém vesmíru.“

Polský bijec zhodnotil i českého samuraje. „Šílený bojovník, šílený muž, ale v dobrém slova smyslu. Očekávám obrovský tlak ze strany Jirky, jeho stand up je šílený, úhly jeho úderů jsou nevyzpytatelné. To je jeho styl, nikdy nevíte, co můžete čekat. Jeho nejlepší schopnost,“ dodal Blachowicz.