Šok v UFC! Šampion střední váhy padl, s novým králem slavil Teixeira

Úžasná podívaná. Šachy v kleci, ale zároveň bitva, která nabídla napětí od začátku do konce. Dosavadní šampion střední váhy Nigerijec Israel Adesanya předváděl precizní techniku a skvělou taktiku. Ale nebezpečný rival, který jej dokázal dvakrát porazit v kickboxu, byl hrozbou do posledního okamžiku. Ač vůbec poprvé Brazilec Alex Pereira bojoval v MMA na pět kol, dokázal právě v posledním kole zasypat soupeře tak fatálními údery, že rozhodčí duel ukončil. Na turnaji UFC 281 v New Yorku tak byl korunován nový vládce střední váhy.