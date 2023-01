Šéf UFC propaguje „fackovanou“. Zápas s manželkou? ptají se fanoušci

Do nového roku nevstoupil šťastnou nohou a mohla za to jeho vznětlivost a pravá ruka. Prezident UFC Dana White totiž na silvestrovské párty zfackoval svou ženu Anne. Za vše se omluvil, řekl, že ho ovlivnil démon alkohol a jeho žena projevila pochopení. Každopádně se zdálo, že jeden projekt bude muset dát White přece jen raději k ledu, a to Power Slap, tedy soutěž ve „fackované“. Ne snad, že by skončila celá vznikající liga, ale zdálo se nemožné, že by White po uvedené kauze, mohl fackování promovat. Ten je však jiného názoru.