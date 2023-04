UFC 287: Dost bylo keců! Fatální duel, Adesanya chce hlavu soupeře

Když spolu zápasili naposledy, zdálo se, že Alex Pereira nedokáže, co se mu povedlo v předešlých kickboxerských střetech (v roce 2016 a 2017). Israel Adesanya předváděl po většinu souboje v kleci taktickou převahu, doslova si s brazilským rivalem pohrával.

Nicméně Pereira nigerijského bijce fatálně natrefoval v druhé minutě pátého kola. Do té doby suverénní Adesanya byl otřesen a nedokázal se adekvátně bránit. Obdivuhodnou bitvu tak ukončil tři minuty před koncem rozhodčí a svět poznal nového krále střední divize UFC.

Výsledek duelu tehdy zaskočil i Jiřího Procházku. „Ze strany Adesanyi mistrovské dílo do doby, než se něco v zápase změnilo,“ řekl pro deník Sport český samuraj. „Nevím, co to bylo, ve čtvrtém a pátém kole, ale nutilo ho to svazovat akci. A Pereira toho využil, aby ho vypnul. Ale do té doby šlo od Adesanyi o chirurgickou práci. Při Pereirovi zkrátka stálo štěstíčko. Hodně.“

Do následující odvety v Miami-Dade Areně nastoupí jako mírný favorit sázkových kanceláří přece jen Adesanya. A oba bojovníci si měli hodně co říct na předturnajové tiskové konferenci.

„Překvapil mě tím, jak se dokáže rychle zotavit a jaký je duchem válečník. Ale v sobotu mu ukážu, dost bylo keců,“ měl jasno bývalý šampion. „Udělal jsem všechno pro to, abych mu mohl o víkendu předvést ty nejhorší věci,“ jeho slova doprovázela bouřlivá reakce publika.

„Myslím, že na ty předchozí tři zápasy určitě nezapomněl, což bude mentálně důležitý faktor,“ kontroval Pereira.

„S**u na opasek! Jdu si pro jeho hlavu,“ reagoval agresivně Adesanya.

A co říká na velkou UFC bitvu Jaroslav Hovězák, trenér Procházky? „Vyhraje Adesanya. Oba jsou úžasní borci, ale co jsem viděl poslední zápas, Adesanya vlastně vyhrával všechna čtyři kola, přejížděl ho. A pak, nevím, co se s ním stalo v pátém, a prohrál,“ vzpomíná český kouč. „Ale přeju mu, aby to tentokrát zvládl. Pereira je úžasnej, ale Adesanya je mi zkrátka bližší, takže mu fandím a doufám, že vyhraje. Každopádně, ať zvítězí ten lepší!“

Patrik Kincl: Rozhodne psychika, ne schopnosti

„Troufám si tvrdit, že větší roli v tomhle duelu bude hrát psychika než sportovní schopnosti. Oba mají na to, aby jeden druhého ukončili. Pokud Adesanya zvládl dobře zpracovat minulé zápasy s Pereirou a trochu upraví gameplan, má podle mě větší šanci vyhrát. Dokonce věřím, že má větší motivaci. Měl by vsadit na svůj kontrovací styl a z něho přecházet do útoků. Pereira je pro něho dobře trefitelný, to jsme viděli v posledním zápase. Pokud se dostane do úzkých, kde ho Pereira bude nepříjemně tlačit, měl by přejít k wrestlingu a nespoléhat se jen na kryt. Tam je Alex hodně nepříjemný a z toho bude také nejvíc těžit. U přechodů na zem je potřeba házet chytře a neinvestovat do toho moc sil. Pereira je totiž známý svým velkým weight cutem (umí hodně zhubnout a do zápasu zase nabrat váhu zpět) a silově bude mít navrch. V pozdějších kolech by ale mohl být naopak víc unavený a tím i otevřený pro delší útoky.“

Patrik Kincl, šampion střední váhy Oktagon MMA