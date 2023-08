Děsivé zranění, dva roky pauza a comeback. Weidman hlásí návrat do UFC

Chris Weidman na zemi poté, co kopl soupeře do holeně, což nevydržela jeho kost a oktagon musel opustit na nosítkách • Profimedia.cz

Nejhorší zranění v historii UFC bojovníka nezastavilo. Po brutální zlomenině nohy a dvou letech rekonvalescence se v neděli nad ránem českého času v Bostonu vrací bývalý šampion střední váhy Chris Weidman proti zkušenému Bradu Tavaresovi. Málokterý zápasník ve světě MMA se po tak fatálním zranění dokázal vrátit na vítěznou vlnu. Devětatřicetiletý Američan však věří, že se teprve nyní dostal na své výkonnostní maximum a chce se opět probít k trůnu.

„Cítil jsem se skvěle, chtěl jsem začít dominanci hned prvním tvrdým kopem. Bolest, která přišla potom, byla brutální,“ vzpomíná Weidman na poslední představení v kleci. Dvacátého čtvrtého dubna 2021, den, na který bývalý šampion nikdy nezapomene. Nastoupil proti Uriahovi Hallovi, aby přidal druhé vítězství v řadě a přiblížil se titulové šanci. Místo triumfu ho však čekala agónie.

V sedmnácté sekundě prvního kola Weidman vyslal kop, který se střetl se soupeřovo holení. Noha se v polovině podkolení přelomila jako větev. „UFC tenkrát na videu neukázalo vše, protože to bylo opravdu nechutné. Kost mi prošla svalem, nervy a nakonec i kůží,“ popisuje bojovník. „Nejvíce mi záleželo na tom, abych si zase mohl hrát se svými syny. Když jsem ležel v kleci, myslel jsem, že o to na vždy přijdu.“

Weidman se musel opět učit chodit a dávat důvěru své noze. Nástup do klece je úspěchem sám o sobě. „Stále nemohu uvěřit, že jsem zpět. Operace za operací, infekce, rehabilitace. Nejtěžší bylo nespadnout do deprese, když už světlo na konci tunelu pohasínalo. Chtěl jsem být hlavně zdravý pro rodinu, syny. Moct se vrátit do klece je něco navíc, za co jsem neskutečně vděčný,“ srší štěstím, ale „pouze“ s comebackem se spokojit nechce. „Chci být pro ostatní vzorem, že jakékoli zranění nebo překážka, vás nemusí zastavit v cestě za sny. Ukážu, že jsem se poslední dva roky nedával jen dohromady, ale skutečně se zlepšoval. Mám dostatek schopností, abych se znovu stal světovým šampionem.“

Střední divizi panoval dva roky. Proslavil se knockoutem, nímž sesadil jednoho z nejdominantnějších šampionů historie MMA, Andersona Silvu, který do jejich vzájemného souboje vstupoval s šestnácti výhrami v řadě. „Když jsem vyhrál titul, byl jsem ještě zelenáč. Ano, vyhrál jsem tehdy bojovníka roku, porazil jsem legendárního Andersona Silvu, ale pořád jsem si přišel jako na začátku. Až následné prohry mi ukázaly mezery. Věřím, že teď jsem v nejlepší formě.“

Dokáže prolomit obavy z děsivého zranění a opět vložit důvěru do svého těla? „Čelím svým strachům, jsem už takový. Pokud se bojím něco udělat, udělám to. Klidně nastoupím a hned v prvních vteřinách ho kopnu,“ směje se Weidman vpředvečer turnaje.

Taháky UFC 292

(USA) Aljamain Sterling vs Sean O´Malley (USA) – o titul v bantamové váze

(Čína) Weili Zhang vs Amanda Lemos (Braz.) – o titul v ženské slámové váze

(USA) Neil Magny vs Ian Machado Garry (Irsko) – velterová váha

(USA) Chris Weidman vs Brad Tavares (USA) – střední váha