Hra o trůn. Procházka chce odvetu s Pereirou, ten se drží zpátky. Proč?

Hra o trůn UFC se zajímavě rozběhla. Zatímco Jiří Procházka po čerstvém vítězství míří za titulem, šampion Alex Pereira by po úspěšné obhajobě rád zkusil nebezpečné vody těžké divize. V závodu za vyzývatelským postem bude samuraj soupeřit s Rusem Magomedem Ankalajevem. Ač je prezident organizace Dana White z českého bojovníka nadšený, odmítl dát o cestě k pásu jasné stanovisko.

„Bez ohledu na to, kdo vyhraje v hlavním zápase večera, chci čelit šampionovi,“ hlásil Procházka bezprostředně po vítězství nad Aleksandarem Rakičem. Když pak viděl brutální finiš v podání rivala Brazilce Pereiry, vyjádření doplnil. „Alex podal úžasný výkon. Teď to začínám brát vážně. Opravdu nad ním chci zvítězit, a když něco chci, dokážu to. Jen sledujte,“ usmál se.

V prvním vzájemném klání Procházka schytal brutální hák, který vedl k ukončení. „Musím se ještě zlepšit, abych neinkasoval. Příští bouře bude dokonalá. Alex už ví, že mám všechny potřebné klíče,“ prohlásil rodák z Hostěradic.

Brazilec se však drží zpátky. „Samozřejmě to nakonec rozhodne vedení organizace, ale moc mi zápas s Procházkou nedává smysl. Chci ty největší možné výzvy, odvety mě nelákají,“ reagoval Pereira na výzvu českého bijce. Přiznal, že ho vábí vyšší divize. Další přestup šampiona se však prezidentovi UFC nelíbí. „Alex vypadal skvěle, ale těžká váha je něco jiného. Nejsem si jistý, zda je to pro něj ta správná cesta,“ vyjádřil se White na tiskové konferenci.

V Procházkovi našel svého oblíbence. „Je mi těch dvou (Procházky a Rakiče) líto, protože dokud nenastala bitva Hollowaye a Gaethjeho, oni byli hlavními adepty na bonus za nejlepší zápas večera,“ vyprávěl nadšený White. „Předvedli neskutečnou válku. Nejdřív Rakič pevně držel otěže, ale Jiří ukázal neskutečný comeback. Mám z něj velkou radost. Vždyť už měl mrtvou nohu, a o to šílenější ten obrat je,“ usmál se. Post vyzývatele ale samurajovi s jistotou přisoudit nechtěl. „Zatím nemám tušení, jak se to vyvine.“