Jen 10 sekund pro výhru Procházky? ČT se hájí: Nešlo o titulový zápas

Právě dozněla reportáž z florbalového superfinále, moderátor Petr Vichnar se podíval do kamery a přečetl: „Český bojovník Jiří Procházka porazil na jubilejním třístém večeru nejprestižnější organizace UFC v Las Vegas Rakušana Rakiče technickým K.O. ve druhém kole.“

Ve sportovním zpravodajském pořadu České televize to byla o Procházkově comebacku do UFC po listopadové porážce s Alexem Pereirou jediná zmínka. Během Vichnarovy zprávy, se za ním na pozadí vystřídaly čtyři fotografie ze zápasu. Pohyblivé obrázky scházely.

„Pokud nemáme materiál, který můžeme ukázat, limituje to možnosti, jak tu zprávu představit. To je jeden z faktorů, které ovlivňují televizní zpravodajství,“ vysvětluje Lukšů.

Česká televize nemohla záběry ze zápasu ukázat proto, že na ně neměla zakoupená práva.

Lengál: Odveta s Pereirou? Je na ní čas, ale Jirka by na to šel jinak Video se připravuje ...

„Zvažovali jsme, jestli obrázky nekoupit. Práva musíme kupovat a vycházíme z našeho rozpočtu. Neříkám, že bychom si to nemohli dovolit, ale vyhodnotili jsme si, že práva nekoupíme. Nebylo to titulové utkání, kdyby se bojovalo o titul, tak bychom práva koupili,“ vysvětlil Lukšů.

Ve světě MMA byl třístý turnaj prestižní organizace UFC velice sledovanou událostí. ČT sport se však zaměřuje většinou na přenosy startů českých reprezentantů, které zastřešuje státem podporovaný systém vrcholového sportu. UFC je soukromá organizace, která se prezentuje na placených platformách.

V nedělním pořadu Branky, body, vteřiny byl kromě toho přetlak atraktivních událostí. Pořad začínal informacemi z hokejového MS žen, následovalo zpravodajství ze semifinále hokejové extraligy Sparta – Třinec, záběry z NHL, informace o basketbalovém Final 4 ženské Euroligy, házenkářské olympijské kvalifikaci, zápasech fotbalové ligy a florbalovém superfinále. Teprve pak přišla řada na krátkou zprávu o MMA.

„Nakonec jsme se rozhodli práva nekoupit, ale zprávu jsme uveřejnili. Vnímáme, že je to sport, který má nějakou důležitost, má nějaké publikum, které to zajímá. Zařadili jsme to do zpráv, bohužel jsme to nemohli víc rozvést,“ uvedl Lukšů.