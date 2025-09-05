Hvězda Oktagonu pokazila vstup do UFC na váze. Jsi tlustý panter, pálí do Keity soupeř
Po ovládnutí dvou titulů Oktagonu a pyramidy Tipsport Gamechanger se stal Losene Keita evropskou jedničkou a přestoupil do UFC. Úvod na světové scéně ale nezvládl. Slavný nástup belgické hvězdy krachnul, ještě než došlo na samotný zápas. Bojovník nesplnil váhový limit o 1,3 kila, soupeř Patricio Freire odmítl za daných skutečností nastoupit a Keitovi tak zadělal na ještě větší problémy. „Černý Panter? On je tlustý panter,“ uvedl Brazilec, přičemž si rýpl do Belgičanovy přezdívky.
Tři libry, tedy více než jedno kilo stálo hvězdného Losena Keitu vysněný debut v UFC. Ex-šampion Oktagonu na dnešním vážení před premiérou, která měla proběhnout zítra v Paříži, výrazně nedodržel oficiální limit. To samotné ještě neznamenalo konec. Mohl doufat, že dostane pouze pokutu. Jeho sok Patricio Freire s ním ale odmítl po prohřešku bojovat. Sedmadvacetiletému Belgičanovi podle precedentu dokonce hrozí propuštění.
„Poprvé za dvacet pět zápasů jsem nezvládl splnit váhu a stalo se to zrovna při mé premiéře v UFC… Chtěl jsem pokračovat a dát tomu vše, ale moje tělo to nezvládlo. Hluboce se omlouvám všem fanouškům, vedení UFC i soupeři,“ napsal Keita na síť X.
„Jsem z toho zdrcený a jen doufám, že mi ještě UFC dá další šanci. Protože já pro tohle žiju, je to můj sen,“ dodal.
Ostřílený soupeř a jedna z velkých legend Freire se ale mladšího soupeře nijak neželilo. „V rozhovorech před zápasem říkal, že je rychlejší, silnější, mladší než já,“ povídal hořce Brazilec. „Měl všechny výhody na své straně, vždyť jsem i přistoupil na to, že se utkáme na jeho skoro domácí půdě v Paříži. On sem jel dvě hodiny, vůbec se nemusel trápit zaoceánským letem. Vše mu hrálo do karet, a přesto nedal váhu,“ zlobil se Freire v rozhovor pro web MMAFighting.com.
„V této fázi kariéry už nezápasím pro peníze, ale pro odkaz, a proto si nemůžu dovolit dát mu další výhodu, tu váhovou. Zápas se proto bohužel neodehraje,“ vysvětlil.
Vedení UFC nástup slibného evropského bijce dost promovalo a zápasem se světovou desítkou Freire mu dala velkou šanci. O to více se nyní může zlobit a zvažovat okamžité zrušení smlouvy.