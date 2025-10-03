Předplatné

UFC 320 ONLINE: Procházka míří na vážení s předstihem. Kolik kilogramů hubne?

Sledujte ONLINE duel Procházka vs. Rountree Jr.
Sledujte ONLINE duel Procházka vs. Rountree Jr.
Vzájemný pohled do očí si věnovali Jiří Procházka a Khalil Rountree Jr.
Jiří Procházka na tiskové konferenci v Las Vegas
Khalil Rountree Jr. na tiskové konferenci před soubojem s Jiřím Procházkou
Oficiální plakát na souboj s Rountreem
Jiří Procházka s trenéry
Oholený Jiří Procházka
Oholený Jiří Procházka
Marián Šustr, Patrik Czepiec
UFC
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli nad ránem středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
3. října 2025 · 16:57

Jiří Procházka s týmem vyrazil do centra UFC Apex s velkým předstihem, aby měl přeměření co nejrychleji za sebou. Splnění váhového limitu by pro něj nemělo být vubec problém. Zatímco někteří zápasníci odvodňují za poslední noc spoustu kil, Procházka se již včera ráno probouzel s váhou přibližně 96 kilo. Mezitím navíc stihl ještě jeden trénink.

Jiří Procházka
3. října 2025 · 11:41

Soustředěnost, očekávání ale i radost jsou cítit z Jiřího Procházky, když se ještě před ceremoniální tiskovou konferencí poskytl českým novinářům na terase hotelu v srdci Las Vegas poslední rozhovor před očekávaným soubojem s Khalilem Rountreem. „Neříkám vyloženě, že nechci lidi zklamat… Chci zkrátka ukázat, na čem jsem pracoval,“ povídá dvaatřicetiletý bojovník. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Procházka před bojem: Kreativitu držím na vodítku. Klíčové budou kopy. Poslední sparing?
Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
3. října 2025 · 03:13
Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
3. října 2025 · 03:07

Jiří Procházka zvládl veřejnou tiskovou konferenci s úsměvem a ve skvělé náladě. Opět oznámil, že chce po výhře nad Rountreem titulovou šanci.

Jiří Procházka
3. října 2025 · 02:41
Jiří Procházka
3. října 2025 · 02:30
Vzájemný pohled do očí si věnovali Jiří Procházka a Khalil Rountree Jr.
Vzájemný pohled do očí si věnovali Jiří Procházka a Khalil Rountree Jr.
Khalil Rountree Jr. na tiskové konferenci před soubojem s Jiřím Procházkou
Khalil Rountree Jr. na tiskové konferenci před soubojem s Jiřím Procházkou
Jiří Procházka na tiskové konferenci v Las Vegas
Jiří Procházka na tiskové konferenci v Las Vegas

Zprávy ze dne 2. října 2025

Jiří Procházka
2. října 2025 · 17:00

Na to, že Procházkův zápas skončí K.O./T.K.O./diskvalifikací se u Fortuny sází v nízkém kurzu 1,45:1. A měl by to být právě Procházka, kdo tímto způsobem svého soupeře ukončí (2:1) spíše než Rountree (4,25:1). „Procházka i Rountree patří k nejnebezpečnějším strikerům polotěžké váhy a v jejich podání se nedá čekat opatrná přestřelka,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. O vítězi by mohlo být rozhodnuto již v prvním kole (3:1), zároveň ale nejspíše ne do 60 sekund (12:1). Sázkaři vidí situaci jednoznačně. Na Procházku směřuje více než 98 % všech vkladů. „Jeho zkušenosti z velkých bitev, neortodoxní styl a schopnost rozhodnout v jakémkoli kole jsou důvody, proč sázkaři věří právě jemu,“ uzavírá Kovařík.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
2. října 2025 · 16:42
Jiří Procházka
2. října 2025 · 16:20

Jiří Procházka mířil celou přípravu na víkendové klání na UFC 320 s vědomím, že ho výhra nad Khalilel Rountreem Jr dostane na pozici titulového vyzyvatele. Vedení ligy jej navíc jmenovalo náhradníkem šampionské bitvy mezi Alexem Pereirou a Magomedem Ankalajevem, který se odehraje na stejném turnaji. O Procházkův nárok se ale najednou hlásí elitní Novozélanďan. „Je mi opravdu jedno, co Carlos Ulberg chce. Měl šanci se mnou bojovat, chtěl jsem se s ním utkat v Austrálii a on to odmítl. To mluví za vše,“ reaguje český bijec. Více čtěte ZDE>>>

Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
2. října 2025 · 05:00

Do oficiálního vážení zbývá Jiřímu Procházkovi poslední den  Tým českého bijce má skvělou náladu. Dvaatřicetiletý zápasník a jeho koučové ještě ve středu stihli závěrečný trénink. Ráno bok po boku makali v posilovně, večer ladili bojový arzenál v kleci. „Absolutní explozivní síla šla určitě nahoru. A kondice? Když mu UFC dělalo zátěžové testy, zařadili ho na horní hranici bojovníků v jeho divizi,“ chválí Samuraje jeho silově-kondiční trenér Filip Lukeš. Celý rozhovor s Procházkovým kondičním trenérem čtěte ZDE>>>

Procházka může být na vrcholu do čtyřiceti. V divizi UFC vyniká. Čím je unikátní?

Zprávy ze dne 1. října 2025

Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
1. října 2025 · 21:51

Na tiskovou konferenci dorazil Procházkův soupeř Khalil Rountree Jr. a hned své blok otevřel slovy o českém bijci. „Přečetl jsem v jeho chaotickém stylu nějaká pravidla nebo systém. Načetli jsme si ho. Přesto je pro mě hodně nepředvídatelný,“ podotkl Američan. Působí poměrně rezervovaně, klidně. Do delších odpovědí se nepouští. „Často se ptáte na otázky, které si sám nekladu. Proto občas odpovídám takhle,“ řekl Rountree Jr.

Na tiskovou konferenci dorazil Procházkův soupeř Khalil Rountree Jr.
Na tiskovou konferenci dorazil Procházkův soupeř Khalil Rountree Jr.
Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
1. října 2025 · 21:38
Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
1. října 2025 · 21:30

Media Day je v Las Vegas v plném proudu. Zanedlouho dorazí i Jiří Procházka. Jeho tým by měl být ve skvělé náladě.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
1. října 2025 · 17:07
Marián Šustr, redaktor iSport.cz v Las Vegas
1. října 2025 · 11:22

Do klíčové bitvy, která má Jiřímu Procházkovi zajistit titulovou šanci, zbývají poslední dny. Krátce před sobotním turnajem UFC 320 v Las Vegas ještě dvaatřicetiletý Čech absolvuje závěrečné tréninky a mediální povinnosti. V úterý bijec promluvil s tamními novináři o zlepšeních, k nimž ho inspiroval aktuální soupeř Khalil Rountree Jr, i o respektu, jenž k rivalovi cítí. Více čtěte ZDE>>>

Jiří Procházka plní mediální povinnosti v Las Vegas s úsměvem
Jiří Procházka plní mediální povinnosti v Las Vegas s úsměvem
