UFC 320 ONLINE: Procházka míří na vážení s předstihem. Kolik kilogramů hubne?
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli nad ránem středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Jiří Procházka s týmem vyrazil do centra UFC Apex s velkým předstihem, aby měl přeměření co nejrychleji za sebou. Splnění váhového limitu by pro něj nemělo být vubec problém. Zatímco někteří zápasníci odvodňují za poslední noc spoustu kil, Procházka se již včera ráno probouzel s váhou přibližně 96 kilo. Mezitím navíc stihl ještě jeden trénink.
Soustředěnost, očekávání ale i radost jsou cítit z Jiřího Procházky, když se ještě před ceremoniální tiskovou konferencí poskytl českým novinářům na terase hotelu v srdci Las Vegas poslední rozhovor před očekávaným soubojem s Khalilem Rountreem. „Neříkám vyloženě, že nechci lidi zklamat… Chci zkrátka ukázat, na čem jsem pracoval,“ povídá dvaatřicetiletý bojovník. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Jiří Procházka zvládl veřejnou tiskovou konferenci s úsměvem a ve skvělé náladě. Opět oznámil, že chce po výhře nad Rountreem titulovou šanci.
Zprávy ze dne 2. října 2025
Na to, že Procházkův zápas skončí K.O./T.K.O./diskvalifikací se u Fortuny sází v nízkém kurzu 1,45:1. A měl by to být právě Procházka, kdo tímto způsobem svého soupeře ukončí (2:1) spíše než Rountree (4,25:1). „Procházka i Rountree patří k nejnebezpečnějším strikerům polotěžké váhy a v jejich podání se nedá čekat opatrná přestřelka,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. O vítězi by mohlo být rozhodnuto již v prvním kole (3:1), zároveň ale nejspíše ne do 60 sekund (12:1). Sázkaři vidí situaci jednoznačně. Na Procházku směřuje více než 98 % všech vkladů. „Jeho zkušenosti z velkých bitev, neortodoxní styl a schopnost rozhodnout v jakémkoli kole jsou důvody, proč sázkaři věří právě jemu,“ uzavírá Kovařík.
Jiří Procházka mířil celou přípravu na víkendové klání na UFC 320 s vědomím, že ho výhra nad Khalilel Rountreem Jr dostane na pozici titulového vyzyvatele. Vedení ligy jej navíc jmenovalo náhradníkem šampionské bitvy mezi Alexem Pereirou a Magomedem Ankalajevem, který se odehraje na stejném turnaji. O Procházkův nárok se ale najednou hlásí elitní Novozélanďan. „Je mi opravdu jedno, co Carlos Ulberg chce. Měl šanci se mnou bojovat, chtěl jsem se s ním utkat v Austrálii a on to odmítl. To mluví za vše,“ reaguje český bijec. Více čtěte ZDE>>>
Do oficiálního vážení zbývá Jiřímu Procházkovi poslední den Tým českého bijce má skvělou náladu. Dvaatřicetiletý zápasník a jeho koučové ještě ve středu stihli závěrečný trénink. Ráno bok po boku makali v posilovně, večer ladili bojový arzenál v kleci. „Absolutní explozivní síla šla určitě nahoru. A kondice? Když mu UFC dělalo zátěžové testy, zařadili ho na horní hranici bojovníků v jeho divizi,“ chválí Samuraje jeho silově-kondiční trenér Filip Lukeš. Celý rozhovor s Procházkovým kondičním trenérem čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. října 2025
Na tiskovou konferenci dorazil Procházkův soupeř Khalil Rountree Jr. a hned své blok otevřel slovy o českém bijci. „Přečetl jsem v jeho chaotickém stylu nějaká pravidla nebo systém. Načetli jsme si ho. Přesto je pro mě hodně nepředvídatelný,“ podotkl Američan. Působí poměrně rezervovaně, klidně. Do delších odpovědí se nepouští. „Často se ptáte na otázky, které si sám nekladu. Proto občas odpovídám takhle,“ řekl Rountree Jr.
Media Day je v Las Vegas v plném proudu. Zanedlouho dorazí i Jiří Procházka. Jeho tým by měl být ve skvělé náladě.
Do klíčové bitvy, která má Jiřímu Procházkovi zajistit titulovou šanci, zbývají poslední dny. Krátce před sobotním turnajem UFC 320 v Las Vegas ještě dvaatřicetiletý Čech absolvuje závěrečné tréninky a mediální povinnosti. V úterý bijec promluvil s tamními novináři o zlepšeních, k nimž ho inspiroval aktuální soupeř Khalil Rountree Jr, i o respektu, jenž k rivalovi cítí. Více čtěte ZDE>>>
- 1
- 2