UFC 320 ONLINE: Procházka - Rountree Jr. Dění v Las Vegas před bojem, na místě i Češi
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli zhruba v pět ráno středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Jiřího Procházku v Las Vegas podpoří i krajané.
Bezpečnost město Las Vegas nijak nepodceňuje. Kolem T-Mobile Areny stojí skupinky policistů, vždy jeden s dlouhou puškou.
UFC 320 v Las Vegas už je v plném proudu a web iSport samozřejmě nechybí! Aréna zůstává během prvních zápasů z velké části stále prázdná. Markantní rozdíl oproti turnajům Oktagonu.
Zprávy ze dne 4. října 2025
„Na halu jedeme raději dřív, abychom byli v tom prostoru co nejdéle a zdomácněli tam. Jiří odpočívá, načež mu udělám tejpy na pěsti. Pak nastává pauza, během níž je Jirka v klidu a medituje. Když už je zápas blíž, začneme se zahřívacími cviky. Jaroslav (Hovězák, druhý trenér) Jiřího promasíruje, promáčkne důležité body. V tu chvíli je připravený na lapy, nácvik pohybu, zpozornění očí, první zadýchání. A už jen stačí nastoupit do klece,“ popsal trenér Martin Karaivanov v rozhovoru pro iSport, co čeká Jiřího Procházku v nadcházejících hodinách před zápsem. VÍCE čtěte ZDE>>>
Jiří Procházka má za sebou ranní rozcvičku s týmem. Před večerním zápasem s Khalilem Rountreem Jr. působil, že je ve skvělé náladě. Do klece nastoupí v Las Vegas až kolem páté hodiny SEČ.
Veškeré dění z turnaje UFC 320 sleduje přímo na místě redaktor iSportu Marián Šustr.
Zápas Jiřího Procházky v Las Vegas se pomalu blíží a podle srdečného přijetí, které se českému bojovníkovi dostalo na pátečním vážení, se zdá, že oproti domácímu Khalilu Rountreemu Jr. může mít v aréně fanouškovskou převahu. Několik set z nich bude vyzbrojeno samurajskými čelenkami s Procházkovým heslem: „Let´s go for that!“ Celá jedna tribuna se rychle postavila na nohy a začala se o ně hlásit, když je do řad rozhazoval český tým.
Jiří Procházka promluvil po včerejším vážení o hubnutí, doplnění i počtu kil, které jsou ideální pro boj. „Dělání váhy šlo dobře, lehce. Ještě den před a půl do měření jsem měl sto kilogramů. Jsem strašně rád, že jsem ze sebe dobře dostal vodu. Cítil jsem, že jí mám v těle hodně a půjde ji snadno vyčůrat. Ještě večer jsem si dal lehkou večeři a pak krátkou horkou vanu, abych to dodělal. Vyšlo to skvěle. Do zápasu budu hlavně odpočívat. A co si dám k jídlu na doplnění? Dřív jsem měl rád palačinky od babičky a všelijaké takové kraviny. Teď je pro mě ale důležité udržovat se v čistotě, po vážení jsem si dal skvělý salát. Ještě se těším na sushi. Ryba, rýže a zelenina, to je to nejlepší. V zápase chci mít 97 kilo, maximálně 97 a půl, protože potřebuju být lehký.“
Zprávy ze dne 3. října 2025
Jiří Procházka splnil váhový limit. Váhu si nechal úplně natěsno, komisaři zaznamenali 93,44 kg, tedy pouze 60 gramů pod tolerancí. Limit nepřekročil ani ve skvělé formě Khalil Rountree Jr.
Vážení začíná, první k přeměření nastoupil titulový vyzyvatel Cory Sandhagen, hned za ním přišli aktéři hlavního zápasu Alex Pereira a Magomed Ankalaev. Zatím všichni limit splnili.
Jiří Procházka s týmem vyrazil do centra UFC Apex s velkým předstihem, aby měl přeměření co nejrychleji za sebou. Splnění váhového limitu by pro něj nemělo být vubec problém. Zatímco někteří zápasníci odvodňují za poslední noc spoustu kil, Procházka se již včera ráno probouzel s váhou přibližně 96 kilo. Mezitím navíc stihl ještě jeden trénink.
Soustředěnost, očekávání ale i radost jsou cítit z Jiřího Procházky, když se ještě před ceremoniální tiskovou konferencí poskytl českým novinářům na terase hotelu v srdci Las Vegas poslední rozhovor před očekávaným soubojem s Khalilem Rountreem. „Neříkám vyloženě, že nechci lidi zklamat… Chci zkrátka ukázat, na čem jsem pracoval,“ povídá dvaatřicetiletý bojovník. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Jiří Procházka zvládl veřejnou tiskovou konferenci s úsměvem a ve skvělé náladě. Opět oznámil, že chce po výhře nad Rountreem titulovou šanci.