UFC 320 ONLINE: Procházkův obrat z pekla. Ztrácel, pak soupeře zhasl
To bylo něco! Český MMA zápasník Jiří Procházka se v Las Vegas na UFC 320 prakticky nemohl dostat do boje, ale v posledním třetím kole rozjel neuvěřitelné tempo a nápor. Všechno skončilo tím, že u pletiva složil soupeře Khalila Rountreeho Jr. k zemi po brutální kombinaci. Obrat jako z pekla. Český bijec se tak výkonem přihlásil o titulový zápas. Přiznal, že dvě kola pro něj byla příliš lehká, aby se dokázal hlavou dostat do bitvy. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Reakce světových zápasníků na obrat Jiřího Procházky na sebe nenechaly dlouho čekat. V údivu zůstali Diego Lopes, Michael Chandler nebo Kamaru Usman, dlouholetý šampion veltrové váhy. „Jiří je blázen,“ napsal někdejší král UFC.
První slova Jiřího Procházky po efektním vítězství. „Chtěl bych pokaždé ukázat krůček nahoru, ale cítil jsem, že potřebuju projít krvavým bojem. Jak říkal soupeř, bylo to nezbytné, abych to opravdu chtěl a našel cestu k vítězství.“
Samuraj Procházka se chytl tempa v závěrečném kole a začal hon, který končí brutálním KO. Hned po výhře pozdravil Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku. Podal mu ruku.
JE KONEC! Jiří Procházka otočil zdánlivě ztracený zápas. Khalil Rountree leží na zemi, protože u pletiva schytal smrtící kombinaci. Čech slaví s vlajkou.
To je jako v hospodě. Oba borci ve vyčerpání stojí u sebe a rozdávají tvrdé lokty...
Rountreemu se podařilo svázat boj na pletivu, to momentálně hraje v jeho prospěch. Ale nápor Procházky je neúprosný. Potřebuje zápas ukončit...
Fantastické údery Jiřího Procházky! Rountree se drží na nohou, ale samuraj ho poranil a jede ve zběsilém tempu.
Nejlepší kombinace Procházky v zápase! Dává do toho všechno. Buď padne, nebo vyhraje. V přestřelkách nakupuje, ale také rozdává! Je blízko.
Procházka znovu nakoupil, ale aspoň se mu povedlo vzbudit rvačku, což zřejmě byla strategie pro třetí kolo. Uvidíme, jak budou oba muži postupovat, ale Rountreemu teoreticky stačí držet distanc. Fanoušci ho ženou.
Bizarní podívaná. Procházka se vůbec nedokáže dostat do tempa. Trefuje málo nebo vůbec. Stále jakoby hledal jeden perfektní moment, aby zaútočil. Tribuny hledí na klec s rozčarováním.
Po dvou kolech povede Američan. První krev je prolita. Zdá se, že Procházka musí zápas ukončit.
Procházka pracuje hlavně jabem, a pouze přední rukou. Těžko hledá jiné zbraně. Naopak Rountree se při jakémkoliv zkrácení vzdálenosti dokáže prosadit.