Jiří na lovu! Jsem na sebe pyšný, hlásí Procházka. Ví, jak na něj chce soupeř vyzrát
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Soustředěnost, očekávání ale i radost jsou cítit z Jiřího Procházky, když se ještě před ceremoniální tiskovou konferencí setkal s českými novináři na terase hotelu v srdci Las Vegas. Za sebou má poslední tréninky, technické drily i většinu mediálních povinností. A svou mysl již upíná přímo na zápas s Khalilem Rountreem, který se odehraje na hlavní kartě turnaje v UFC 320 v neděli kolem páté hodiny ranní středoevropského času. „Neříkám vyloženě, že nechci lidi zklamat… Chci zkrátka ukázat, na čem jsem pracoval,“ povídá dvaatřicetiletý bojovník.
S trenéry jsme se shodli, že působíte jako „Jiří na lovu“. Cítíte se stejně?
„Jsem koncentrovaný, protože si už sčítám zkušenosti z předešlých turnajů. Dělám, co vím, že mi dříve fungovalo, a věřím, že se vyvaruji chyb z minulosti. Proto se teď možná necítím tolik jako na lovu a působím na tým, jako bych se držel zpátky. Ale sorry, nemůžu zbytečně moc hýřit energií navenek. Uvnitř sebe mám velkou radost z toho, co se děje, a jak všechno jde. Je toho fakt hodně, a tak v sobě musím být usazený.“
Není čekání na boj už moc dlouhé?
„Ne. Vše si sedá, jak má, drží si to svou posloupnost.“
Program závěrečného týdne je nabitý velkou spoustou mediálních povinností. Zvykl jste si až tak, že už vás to nebaví?
„Uvědomuji si, že se vždy mohou zeptat na něco nového. Nechci se opakovat a brát to jako rutinu. Je to svěží, jsme v novém hotelu, ve Vegas zápasím potřetí, ale každý den je plný nových situací. Nic nepodceňuji. Vím, že s přístupem, co mám teď, bych klidně mohl jít plavat pod led nebo vystoupat na horu.“
Jak moc vás změnil onen zážitek plavání pod ledem v Alpách?
„Musím říct, že to byla velká zkušenost. Nečekal jsem, že to bude až tak silné. Jen první vjem, když jsem se ponořil pod vodu a podíval se, jak to tam vypadá… To bylo něco. Když člověk vědomě udělá takovou věc, je to trochu šílené. Ale šílené je i zápasit v kleci.“ (směje se)
Máte v hlavě ještě další plány na takové extrémní zážitky?
„Právě si držím plný fokus jen na zápas a nad ostatními výzvami nepřemýšlím. Můžu jen říct, že mě baví zdolávat ty největší vrcholy i hlubiny. Zajímá mě třeba hloubkové potápění. Baví mě práce s dechem.“
Ale když jsem se ptal, zasmál jste se a rozzářily se vám oči. Nějaké plány tedy mít musíte.
„Jasně že mám. Život je plný výzev a věcí, na které bych si chtěl sáhnout jak malé dítě. Zdolávání hor a podobně. Takové výzvy ale přijdou samy. Nemyslím si, že by to bylo jen o tom něco fyzicky zdolávat. Jsou i mentální výzvy. Další takovou může být vstup našeho obchodu BJP na americký trh a vše s tím spojené. Záležitosti ohledně BJP Institutu nebo nadace. Teď je pro mě výzva se v tom naučit chodit.“ (směje se)
Cítíte teď větší radost než dřív?
„Ano, mnohem větší. Zároveň jsem se už přenastavil na zápas. Stejně tak jsem se nedávno přenastavil na školu a měsíc v kuse jsem se jen učil. Odstřihl jsem tvrdé tréninky. Měl jsem jen ranní rozcvičku a zbytek dne jsem strávil učením. Neplýtvám teď energií na myšlenky o něčem jiném. Kreativitu a soustředění směřuji čistě na zápas, který mě tady čeká.“
Proti vám bude Rountree a většina fanoušků i expertů očekává bitvu v postoji. Myslíte stejně?
„Uvidíme, jak se to vyvine. Při včerejším sparingu jsem se cítil zamknutý do určitého postoje a stylu. Zapomínám tam pouštět kreativitu a nečekané věci. Zkrátka zapomínám být takový, jaký jsem byl vždycky. Držím to na vodítku a jsem na sebe přísný. Je to ale potřeba. Nechci dělat nahodilé blbosti, které by mě mohly něco stát. Kreativita, radost z tvoření a fakt profesionální přístup musejí být vyvážené.“
Vzpomenete si občas na divoké zápasy z minulosti, ve kterých jste byl hodně kreativní, a naskakoval jste kopy hlava nehlava?
„Jasný. Ono to tam přijde i teď. Postupně. Je však potřeba začít s pevnějším základem.“
Vaši trenéři prý vědí, jaké chyby na vás Rountree hledal. Odhalíte je?
„Bude se mně snažit vzít pohyb tím, že mi rozkope přední nohu, protože mám široký střeh. Nemám rád tlak, na druhou stranu jsem pod ním ještě nebezpečnější. Klíčové budou jeho kopy, kopy nás obou, protože si myslím, že to bude na delší vzdálenost. Je nižší, kratší, takže se ke mně musí rychle dostávat. Já jeho výpady musím zachytávat a trestat je.“
Podle kurzů jste velký favorit. Vnímáte to stejně?
„Ne. Nesmím se nechat ukolébat. Pro mě je lepší, když jsem podceňovaný. Pozice favorita je větší zodpovědnost.“