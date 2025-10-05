Procházkovo brutální KO strhlo fanoušky ve Vegas. Gratulace od šéfa Facebooku
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Trvalo to, ale Samuraj se přeci jen dostal do módu lovce a připsal si další strhující finiš. Jiří Procházka postavil tady v Las Vegas na nohy dvacet tisíc diváků, když po dvou prohraných kolech senzačně knockoutoval domácího Khalila Rountreeho Jr. Ten po brutální boxerské kombinaci zůstal ještě dlouho ležet v bezvědomí na zemi. Český MMA zápasník se hned po boji přihlásil o titulovou šanci a současně odmítl elitního konkurenta Carlose Ulberga. „Utkám se s vítězem hlavního zápasu,“ mířil Čech na Alexe Pereiru, který v hlavním zápasu večera přejel Magomeda Ankalaeva.
Aréna v srdci Las Vegas vítala Jiřího Procházku s bouřlivým nadšením, mnohem větším, než jaké věnovali domácímu Khalilu Rountreemu Jr. Diváci od českého ranaře napjatě očekávali bouřlivý boj, kterým je tak známý. Po první dvě kola se ale nestačili divit. Český samuraj byl málo aktivní, skoro neútočil a jeho pokusy o údery Rountree tvrdě oplácel.
„Chtěl bych pokaždé ukázat krůček nahoru, ale cítil jsem, že potřebuju projít krvavým bojem,“ vysvětlil Procházka rozpačité první dvě kola. „Jak říkal soupeř, bylo to nezbytné, abych to opravdu chtěl a našel cestu k vítězství,“ pokračoval.
Onu cestu skutečně našel. Ve třetím kole přepnul do módu dravce. Věděl, že pokud chce vyhrát, musí Američana ukončit. Zasahoval přesné kombinace, okopával nohy a trefoval břicho, čímž Rountreemu vzal spoustu energie.
Výhru zpracovával vnitřně, stál zkamenělý
V druhé polovině třetího kola Procházka tempo natolik vystupňoval, až Rountree lavině ran podlehl. Zády vrávoral ke kleci, kde ho Čech dohnal a zasadil mu finální sérii úderů. Po té se Američan bezvládně svalil na zem, tribuny rázem povstaly a v aréně se rozhostil chaos.
Ozývalo se skandování, potlesk, ale především řev z úžasu a nadšení. Procházka výhru vnitřně zpracovával, když jako zkamenělý stál ve středu klece. Hned poté skočil na pletivo a natáhl ruce na druhou stranu, aby přijal gratulace od zakladatele a šéfa Facebooku Marka Zuckerberga.
Při pozápasovém rozhovoru si Procházka ihned řekl o titulovou šanci. Hlasatel Joe Rogan opáčil, že by si mohl předtím dát ještě zápas s konkurentem Carlosem Ulbergem.
Na to měl ale Procházka jasnou odpověď. „Já zápas s Carlosem již v minulosti přijal. On se mi ale vyhnul, aby bojoval s někým jiným (Dominickem Reyesem). Svou šanci tedy už měl. Utkám se s vítězem hlavního zápasu,“ pronesl Čech. Onen hlavní duel UFC 320 obstarala dvojice Alex Pereira a Magomed Ankalaev, souboj o pás vyhrál Brazilec v prvním kole.