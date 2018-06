Petrášek rýpe do soupeře. Přirovnal ho k dětské nemoci, směje se jeho formě

Tak trochu překvapivě není tím, kdo trashtalk vyprovokoval, bouřlivák Pirát Krištofič, ale právě populární sympaťák Miloš „Meloun“ Petrášek.

Ten na svých sociálních sítích přidal fotku z tréninku s jedním ze svých sparring parťáků Karlosem Vémolou a trenérem André Reindersem.

Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby však v popisu fotky svému soupeři trochu neupravil jméno na „Pirát Neštofič“ a tedy přirovnání k dětským neštovicím. S těmi si konec konců poradilo každé malé dítě, tak co by to byl za problém pro elitního Petráška.

Další olej do ohně přilil Petrášek komentářem, kde zamítá veškeré Pirátovy šance.

"Údajně mi chce tenhle pán vyrazit z pusy všechny zuby, ale jak to chce udělat, když bude přišpendlený k zemi, to nevím. Dám ti malou radu Samko, začni něco dělat, protože vypadáš jako máslo a když už dostaneš přes hubu, tak ať u toho alespoň dobře vypadáš."

Podle očekávání na sebe Pirátova odpověď nenechala dlouho čekat.

"Že prý přilepený k zemi a že vypadám jak máslo? Ty jsi vyžral půlku creatinu v lékárně, drahý. To ti pomohlo možná na fotkách, ale na Štvanici zjistíš, co dělá chlapa bojovníkem. Jen těžko to ale vysvětlím chlapovi, kterého bila vlastní sestra. Já tě trefím a povezeš se ve vlaku do zapomenutí."

Na poslední Pirátovo "pošťouchnutí" zareagoval Petrášek vtipnou fotkou, kde Pirát odplouvá ze Štvanice, zpět na Slovensko, pěkně zřízený.