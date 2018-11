Korejec prohrál vteřinu před koncem, pak se v nemocnici fotil se soupeřem

Byla to vskutku tvrdá bitva. Boj, ve kterém si oba bijci nic nedarovali. Vyrovnaný zápas plný naskočených kolen, loktů i kopů do hlavy. Celých pět kol zvládli bojovat tvrdě a přesně, přesto vítěze nakonec rozhodčí určovat nemuseli. Pouhou vteřinu před koncem celého zápasu Rodriguez trefil zespod loktem svého soupeře do hlavy a poslal ho rovnou k zemi.

Oba bojovníci si za svůj výkon vysloužili ocenění pro nejlepší zápas večera, Rodriguezův triumf se s největší pravděpodobností bude ucházet i o nejlepší knockout roku. Napravil tak poslední porážku, kterou si připsal v loňském květnu s Frankiem Edgarem a zároveň si připsal jedenáctou výhru v profesionálním MMA.

Jung Chan-Sunga porážka v poslední vteřině zápasu trápila. „Nemám žádnou omluvu. Omlouvám se všem, kteří mi pomáhali… Děkuji vám. Zároveň blahopřeju těm, kteří mě nenávidí. Musím pár dnů zůstat v nemocnici, ještě jsem se nedostal do letadla. Stydím se, ale já se vrátím,“ slíbil svým fanouškům na facebooku.

Do nemocnice s ním zároveň odjel i vítěz. Rodriguez sice vyhrál, přesto od Chan-Sunga inkasoval celou řadu tvrdých ran a ani on nevyvázl bez poranění. Oba se v nemocnici potkali, podali si ruku a vyfotili se. Fotografii později zveřejnil „Korejský zombie“ na instagramu. „Blahopřeji mladému příteli, který je vždy zdvořilý. Zápas to byl dobrý, je to tak v pořádku,“ blahopřál mu. Zároveň tak ukázal, že respekt a úcta k soupeři k MMA patří stejně, jako trash-talk a nadávky, kterých bylo v posledních měsících až požehnaně.