Nejlepší Čech v cizině odmítl UFC v Praze. Byla by to levá, říká Procházka

Rád by předvedl své kvality před domácím publikem na UFC Fight Night v Praze, ale to s ohledem na stávající smlouvu s organizací Rizin, nevyjde. „Mrzí mě to. Mohl jsem zápasit před českými fanoušky v nejprestižnější organizaci,“ zmiňuje posmutněle Jiří Procházka, šestadvacetiletý bijec, který si podmanil Japonsko.

Organizace Rizin vám povolení na pražské akci UFC dala, přesto tam s největší pravděpodobností zápasit nebudete, je to tak?

„Ano, dostal jsem povolení, ale jen na jeden zápas, zatímco UFC by se mnou chtělo kontrakt na minimálně čtyři zápasy. Kdybychom to podepsali, tak by to byla levá na Rizin. A to se nedělá. Nepřestoupím za zády Rizinu do UFC. Takže tam nejprve odzápasím, co mám a až pak půjdu do UFC.“

Tak to vás asi mrzí, že se nebudete moci předvést před českým publikem, že?

„Ano, to mě na tom mrzí nejvíc. Mohl jsem zápasit před českými fanoušky v nejprestižnější organizaci. Kdyby to tak s nimi šlo dohodnout, aby mě vzali jen na jeden zápas… Ale myslím, že oni v tomhle budou neúprosní a nepovolí. Oni to totiž nemají zapotřebí. Na ně přijdou lidi vždycky.“

A dorazíte na akci alespoň jako divák?

„To určitě ano. Rád se zúčastním.“

Kdo z českých zápasníků má podle vás šanci, že bude na UFC Fight Night v Praze bojovat, krom Lucie Pudilové, která už to má jisté?

„Karlos Vémola o to hodně stojí a myslím si, že on je na té správné cestě, že by se tam mohl ukázat. Ale jinak je od nás spousta lidí, kteří by se tam mohli objevit. Klidně například Patrik Kincl. Jde ale o to, jak dopadne v duelu s Petrem Ondrušem 27. prosince. Myslím, ale že je tu opravdu dost lidí, co by se tam mohli dostat.“

Když zmiňujte souboj Ondruš vs. Kincl, jak to tipujete?

„Netipuju. Nechť zvítězí lepší, protože oba mám rád, oba jsou moji přátelé. Myslím si, že jsou na tom kvalitativně podobně. Píno je na tom lépe v postoji, Patrik zase na zemi. Ale bůh ví co. Může se stát cokoliv. Jsou opravdu skvělí zápasníci, zápasí dlouho, takže zkušenosti mají… Uvidíme.“

Galavečer XFN 15, kde oni budou zápasit, bude končit soubojem Marpo vs. Rytmus. Jaký vy na to máte názor?

„Bude to jako takový ohňostroj. Takový MMA turnaj, zakončený rapovým koncertem.“ (směje se)

Ale oni budou opravdu boxovat…

„Já vím. A co jsem viděl Marpovy zápasy dříve, tak to vidím jasně. Začínal jsem sám thajboxem a Marpo už tehdy zápasil. To už je nějakých devět let zpátky. Takže jsou na jeho straně zkušenosti. A ty nejsou jen z tréninku, on dlouho netrénoval, ale jde o to, že s věkem se zkušenosti přesouvají a teď, když do toho začal znovu mlátit tak je to sto ku jedné. Patrik Vrbovský, alias Rytmus, zkušenosti ze zápasu nemá, proto bude pod obrovským tlakem. Prostě to vše hraje pro Otu Petřinu.“