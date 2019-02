UFC Praha: viceprezident David Shaw o českých bojovnících i Whiteovi | iSport.cz

Jak došlo k tomu, že UFC poprvé uspořádala akci v České republice?

„Rozhodlo především to, že jsme tu ještě nebyli, a už na to nastal čas. Je tu skvělý trh pro MMA, a z reakce z našeho příjezdu jsme nadšení. Město tím žije, lístky se velmi rychle vyprodaly, mnoho lidí se přišlo podívat na otevřený trénink. MMA se tu dlouhodobě daří, my osobně máme rozsáhlou a produktivní spolupráci s televizí Nova, takže je pro nás důležité se tu představit osobně se světovými hvězdami. Praha a vůbec Česká republika se stane stálou součástí našich pravidelných cest po světě.“

Je první galavečer v Praze testem, nebo už jistě víte, že se sem vrátíte?

„Stačí se podívat na jeden důležitý výsledek. Samotný produkt UFC Fight Night bude zářit vždycky, pro nás je ale důležité, jak dokážeme zaujmout fanoušky už předtím. A tady jsme vyprodali celou arénu za pár dní, což je pro nás jasné znamení, jak silný trh a jak velká fanouškovská základna tu je. Budeme to tu chtít zopakovat. A Praha není jediným městem, na které se zaměřujeme. Napoprvé jsme ale chtěli být v městě, které je nejdůležitější a nejrozsáhlejší co se týče populace a přítomnosti našich partnerů.“

Na kartě je ovšem jediný český zástupce, Lucie Pudilová. Nemyslíte si, že to ovlivní atmosféru v hale?

„Je tu jen jedna zápasnice, ale sledujeme velmi blízce český trh. Jak to vypadá s lokálními organizacemi, jací muži a ženy by se jednou mohli představit pod hlavičkou UFC. Na kartě máme aspoň jednu českou bojovnici, ale nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo atmosféru. Naším lákadlem je celá značka UFC. Když si lidi koupí lístek na UFC, chtějí vidět ty nejlepší na celém světě. Samozřejmě, místní bojovníci vždy zažijí nejlepší atmosféru, u zápasu Lucky budou lidé šílet. Ale víme, že na kartě je mnoho dalších bojovníků, které lidé rádi uvidí.“

Přemýšleli jste při tvorbě karty i o jiných zástupcích z Čech či Slovenska?

„Naši matchmakeři mají síť kontaktů po celém světě, mají seznam místních lidí. Ale bylo by ode mě trochu neprofesionální, kdybych vám ho tu teď vyjmenoval. (smích) Zítra dorazí jeden z matchmakerů Sean Shelby, který s prezidentem společnosti Danou Whitem spolupracuje asi nejblíž ze všech, a ten má určitě pár lidí v merku.“

Byl jste klíčovým mužem, který pomohl UFC prorazit do nových zemí – do Kanady, na Nový Zéland. V čem je vaše know-how?

„Zaprvé musíme diváka propojit s obsahem. Nemůžeme být všude najednou, za rok máme jen 42 galavečerů, z nich 12 nebo 13 velkých pay-per-view akcí. Když v danou chvíli fanouškům nemůžeme dát šanci zajít naživo na akci, musíme jim dát aspoň možnost si jej pustit v mobilu, herní konzoli, televizi… prostě všude, kde může. Zadruhé je důležité se propojit s místními organizacemi, amatérskými i profesionálními, aby začínající bojovníci poznali, co je může dovést až do UFC. A nakonec je důležité soustředit se na naše sportovce. Musíme je dobře vyprofilovat, propojit je blízce s fanoušky, aby příznivci měli dobrý vztah k celému sportu.“

Jaký trh je pro vás dalším cílem?

„Investujeme hodně peněz v Rusku a Číně. V Šanghaji otevíráme tréninkové centrum, uzavřeli jsme smlouvu na dvě akce ročně v Rusku, takže na tahle místa se teď hodně soustředíme, co se týče mezinárodní scény. Taky jsme se díky Fox Sport Latin America více dostali do povědomí v Mexiku, což nám může otevřít cestu pro několik dalších galavečerů tam a v celé Jižní Americe. A taky jsme nikdy nebyli v Africe, takže nějaká cesta tam dává smysl, pravděpodobně do Jihoafrické republiky.“

Změnilo se za dobu, co jste v UFC viceprezidentem, nějak postavení společnosti? Od roku 2013 se z ní jistě stala větší značka…

„Rozhodně. Vděčíme za to dlouhému seznamu televizních partnerů po celém světě. A samozřejmě také úspěchu několika klíčových hvězd posledních pár let. Mluvím o Conoru McGregorovi, Jonu Jonesovi, Rondě Rouseyové… Naše největší akce v posledních letech se většinou točily kolem Conora, nebo Rondy. Takoví lidé budují fanouškovskou základnu. I lidé, co se o nás příliš nezajímali, najednou zaslechnou o Conoru McGregorovi a začnou se zajímat víc a víc. Díky nim pak vědí, kdo je Petr Yan nebo Stefan Struve. UFC roste a vypadá to, že růst se jen tak nezpomalí.“

Zažili jste při prvních akcích v nových zemích nějaké vyložené zklamání?

„Nic mě nenapadá. Než se někam vydáme, pečlivě si vše zjišťujeme o místních bojovnících, o komunitě MMA, sledujeme sociální sítě, návštěvnost našich webových stránek a sledovanost v televizi… nemyslím si, že jsme se někde zklamali. V každém městě se snažíme vytvořit nějaký plán úspěchu, a po události si sedneme a přemýšlíme, co jsme mohli udělat ještě lépe. Pokud nehledáte jen v posledním roce, těžko najdete místo, kde jsme byli jen jednou, vždy se snažíme vracet v určité kadenci, abychom pomohli tamnímu trhu růst.“

Jak byste popsal nejdůležitější důvody toho, proč UFC jako značka tak táhne?

„Ve třech slovech: nepředvídatelné, vzrušující… a řekl bych, že intuitivní. Když se jdete podívat na UFC, fyzicky vás to zasáhne. Komentátor Joe Rogan to popsal přesně, kdykoli se může cokoli stát. O tom celý zážitek je. Jasně, tady nikdy nebudeme tak populární jako fotbal nebo v Kanadě jako hokej, ale vždy budeme sportem, jehož energie lidi silně zasáhne. Je to něco, co na žádném jiném sportovním klání, na které jdete živě, nezažijete.“

Kde leží budoucnost UFC? Očekáváte ještě větší počet ženských bojovnic?

„Rozhodně. Tady koneckonců máme Liz Carmoucheovou (soupeřku Lucie Pudilové), která společně s Rondou nebo Mieshou Tateovou umetla cestu pro ženy v MMA a vybudovala jejich profil. Na světě nenajdete jiný sport, ve kterém jsou ženy a muži tak vyvážení. Stejná pravidla, stejné peníze. Na to jsme velmi hrdí. Ženské MMA bude dál růst.“

Kdy jste se vy osobně rozhodl, že vaše budoucnost je u UFC?

„To je zajímavá otázka. (úsměv) Jako každý Kanaďan jsem vždy miloval hokej. Pak se ale objevil Georges St. Pierre, kanadský bojovník, který byl hrdinou mnoha mých přátel. Díky tomu jsem se dostal k UFC a pochopil jsem, že v žádném jiném sportu nejsou tak dokonale vyladění sportovci, jako v MMA. Můžete být silový útočník v ragby, nebo dynamický hokejový obránce, ale v MMA se kombinuje síla, výdrž, soustředění, disciplína a respekt. To je pro mě velmi silné.“

Jaký je váš vztah s prezidentem UFC Danou Whitem?

„Naše kanceláře jsou blízko sebe, takže když mě potřebuje, tak prostě zařve přes chodbu (smích). Je to skvělý chlap, s ohromným zápalem pro UFC. Nic ho nenadchne tak, jako organizování skvělých zápasů, které diváci milují. Je to trochu nakažlivý přístup.“

Je White v soukromí jiný, než před kamerami?

„Je takový, jakého jej vždycky vidíte. Nemyslí na nic jiného než UFC, je tím posedlý. V Americe jsme právě uzavřeli ohromnou smlouvu s ESPN a Dana často rád mluví o tom, jak před deseti, patnácti lety zkoušel téhle televizní stanici zaplatit, aby vysílala náš obsah. Jeho největším cílem je světová dominance, chce, aby UFC dál rostla a stala se největší sportovní organizací na světě. Náš sport není nějak lokalizovaný, bere lidi ze všech zemí po celém světě, ať jde o asijské karatisty, evropské a americké boxery nebo brazilské zápasníky jiu-jitsu. Není důvod, proč bychom nemohli být tím největším sportem.“