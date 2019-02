UFC horečka dosáhla v Česku vrcholu. Kdy přijde další skvělá show? | iSport.cz

O tom, že UFC dorazí do Prahy, se spekulovalo tři roky. Když se na konci listopadu 2018 začalo šuškat o tom, že tentokrát to opravdu vyjde, mnozí tomu nevěřili. Už proto, že datum, o kterém se mluvilo, bylo příliš blízko. Termín 23. února se zdál pro velkolepou premiéru zkrátka moc narychlo. Nicméně stalo se.

„Během pokračující expanze UFC po Evropě jsme Českou republiku dlouho sledovali. Jsme nesmírně rádi, že našim nadšeným českým fanouškům konečně přivezeme první akci,“ potvrdil tehdy zprávu David Shaw, senior viceprezident UFC. „Těšíme se, že v této zemi posílíme značku UFC a pomůžeme k dalšímu růstu MMA!“ prohlásil.

V tu chvíli Českou republiku zasáhla doslova UFC mánie spojená s vlnou domněnek, kdo z českých bijců se na turnaji představí.

Americký gigant si nechal podle informací deníku Sport českou stranou doporučit několik jmen: Lucie Pudilová, Karlos Vémola, Jiří Procházka, Viktor Pešta, pětici uzavíral slovenský bojovník Tomáš Deák.

Na kartě pražského turnaje se nakonec objevila jen čtyřiadvacetiletá bojovnice z Příbrami, která se rázem stala pro všechny tuzemské fanoušky hlavní hvězdou UFC FIGHT NIGHT v Praze. Její hvězda v očích publika ještě stoupla po její statečné bitvě, kdy se svou americkou soupeřkou prohrála velmi těsně na body.

A proč nejslavnější MMA liga nepřizvala na turnaj více českých jmen? Důvodů je určitě více, ale oficiální vysvětlení není žádné.

Ví se pouze, že pomyslné lano dostal již zmíněný Procházka, ten však pozvání odmítl kvůli stávající smlouvě s japonskou organizací Rizin. „Dostal jsem sice povolení, ale jen na jeden souboj, zatímco UFC by se mnou chtělo kontrakt na minimálně čtyři zápasy,“ vysvětlil úspěšný zápasník z Moravy. „Kdybychom to podepsali, tak by to byla levá na Rizin. A to se nedělá. Nepřestoupím za zády Rizinu do UFC. Takže tam nejprve odzápasím, co mám, a až pak půjdu do UFC.“

Další, kdo dostal nabídku od UFC, ale rovněž odmítl, byl talentovaný český bojovník David Dvořák. Ten v pozápasovém rozhovoru na XFN 15 prozradil, že byl osloven s nabídkou zápasu na pražské akci legendární ligy, ale nakonec se, vzhledem k nejisté budoucnosti Dvořákovy váhové kategorie v UFC, na smlouvě nedohodl.

Možnost nástupu do slavného oktagonu řešil i Patrik Kincl. „Byl jsem v kontaktu se dvěma manažery, kteří říkali, že je šance mě tam dostat. Těžko říct. Já se hlavně soustředil na prosincový zápas s Ondrušem. Poslal jsem jim nějaké své propozice,“ prozradil Kincl pro server Refresher.

„Nakonec to ale bohužel nevyšlo. Asi se jim tam hodili jiní zápasníci. Překážkou byla taky moje loňská porážka. Zápasníci obecně potřebují delší šňůru vítězství. Kdybych neprohrál s Vémolou, tak věřím, že bych se v Praze ukázal.“ Vémola ani Viktor Pešta, zatím poslední český muž, který v UFC bojoval, pozvánku nedostali.

Důvodem, proč na velkolepé akci chyběla další česká jména, může být i krátký čas na vyřízení. Celá akce UFC FIGHT NIGHT v Praze byla opravdu dojednána velmi narychlo. Původně se měla tato událost odehrát v Jižní Koreji. Z neuvedených důvodů bylo ale třeba najít náhradní lokalitu. Vyhrála Česká republika, ač veliký zájem projevilo i Švédsko.

Po úspěšné akci je tak nasnadě otázka, kdy se UFC do české metropole vrátí. UFC mělo v pražské hale ohromný úspěch a je možné, že se zase do Prahy brzy vrátí. "Budde to nejspíš nejdřív v roce 2021," zmínil viceprezident slavné organizace David Shaw. Z atmosféry a toho, jak rychle se zaplnily sedačky už na začátku hlavní karty, byl nadšený.

MMA bijec Buchinger: UFC není o moc lepší než my 1080p 720p 360p REKLAMA