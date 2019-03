Bijcova praštěná oslava skončila zraněním. Hovadina, setřel ho šéf UFC | iSport.cz

Podobně jako trenér plzeňské Viktorie Pavel Vrba předvádí oslavu ve stylu lachtana, chtěl Johnny Walker oslavit svou celkově sedmnáctou výhru na profesionální scéně MMA. Jenže mu podle plánů nevyšla, téměř okamžitě po dopadu se začal svíjet v bolestech. Vykloubil si totiž rameno.

„Musím trénovat víc, protože jsem netrénoval na oslavu,“ zlehčoval své zranění zápasník. „Všechno, co jsem natrénoval, šlo dobře. Natrénoval jsem naskočené koleno a vyšlo, trénoval jsem údery a povedly se mi. Ale oslavu jsem netrénoval a dopadlo to takhle,“ dodal vysmátý bojovník.

Toho si ihned po zápase dobíral i vyhlášený moderátor Joe Rogan. „Vážně ses teď zranil během oslavy výhry?“ kroutil hlavou. Zároveň nechal pustit zpomalený záběr jeho oslavy. „Už tohle nikdy nedělej, prosím,“ řekl mu.

VIDEO: Podívejte se na Walkerovu šílenou oslavu:

Pro Walkerovu oslavu však neměl žádné pochopení šéf UFC Dana White. „Ten kluk je výjimečný a já bych si moc přál, aby s těmi hovadinami po zápase přestal,“ nebral si servítky. „Není žádný důvod, proč by měl slavit takhle. Dělat nějakýho červa nebo co se to k čertu snažil udělat. Je to zbytečné. Nemusí to dělat. To, co udělal předtím, bylo už tak působivé,“ připomenul jeho parádní ukončení zápasu.

„Jsem v pořádku, rameno není tak hrozné. Potřebuju teď jenom nějaké cvičení a ujistit se, že to není nic vážnějšího a bude to 100% v pohodě,“ vzkázal později na svém twitteru nešťastný oslavenec.

Johnny Walker se pomalu, ale jistě dere na výsluní. Na svém kontě má již sedmnáct výher a pouhé tři porážky. Jen jediný zápas skončil na body, zbytek dokázal ukončit ještě před limitem. I díky tomu se probojoval na patnáctou příčku polotěžké váhy v UFC.