Úspěch v MMA! Češka obhájila mistrovský pás: Ráda bych do UFC | iSport.cz

Poprvé jste obhájila mistrovský pás organizace WWFC. Co říkáte na váš zápas?

„Pocity se pořád mění. Dneska jsem se poprvé na zápas i podívala a byla jsem docela sebekritická. Říkala jsem si, že byly rány malé a měla jsem udělat plno věcí líp. Samozřejmě jsem ale ráda, že jsem vyhrála.“

Můžete tu vaši sebekritiku trochu blíž specifikovat?

„Určitě by se dal zlepšit pohyb v postoji a vlastně i celá taktika. My jsme samozřejmě na nějakém scénáři pracovali, ale ono to pak převést do praxe je trochu náročnější.“

Ve své kariéře jste zápasila celých pět kol vůbec poprvé. Bylo to hodně náročné?

„Vlastně jsem byla docela překvapená, že to až tak náročné nebylo. Trochu mi tedy odcházely ruce a musela jsem si pořád dávat pozor, aby mi nepadaly. Samotnou mě ale překvapilo, že jsem to zvládla fyzicky. Bylo to samozřejmě i tím, že jsme se soupeřkou strávily nějakou dobu na zemi nebo u klece, kde si člověk může trochu i odpočinout. Být to jen přestřelka v postoji, byla bych mnohem vyčerpanější.“

Takže jste měla dost sil v posledním kole?

„Paradoxně jsem se v posledních kolech cítila i líp, protože jsem pomalu začala všemu přicházet na kloub.“

Překvapila vás soupeřka něčím?

„Na zemi byla šikovnější, než jsem si myslela. Naopak u klece neměla tlak tak silný. Vcelku ale dělala věci tak, jak jsme očekávali. Občas mě ale překvapila tím, že udělala věci, které jsem zrovna chtěla udělat já. Už jsem si i říkala, že mi snad čte i myšlenky.“ (směje se)

Vyhrála jste obhajobu nakonec na body. Věřila jste, že rozhodčí zvedne ruku vám, nebo jste měla nějaké obavy?

„My jsme si byli výhrou docela jistí a už v průběhu zápasu jsme tomu taktiku trochu přizpůsobili. Poslední dvě kola jsem se už třeba tolik nehnala na zem, abych se nějak neunavila. Před vyhlášením rozhodčí neobvykle strašně dlouho počítali body, až jsme z toho byli dost nervózní. Já jsem byla o výhře celkem přesvědčená, trochu nás pak překvapilo, když se jeden z rozhodčích přiklonil k soupeřce.“

Čím si to vysvětlujete, že se jeden rozhodčí rozhodl označit za vítěze vaši soupeřku?

„Já se přiznám, že vůbec nevím, čím to mohlo být. Když jsem se na zápas dneska dívala, tak byť jsem si byla vědoma věcí, které jsou potřeba zlepšit, jsem přesvědčená, že většina kol, ne-li všechna, byla v můj prospěch. Jenom jedno kolo bylo podle mého docela vyrovnané.“

Už jste přemýšlela nad tím, kam budou směřovat vaše další kroky? Znovu obhajoba, nebo rovnou UFC?

„Další obhajoba by měla být až někdy v prosinci, což je strašně dlouhá doba. Budeme se teď snažit získat nějaký zápas ještě před tím. Určitě bychom se rádi dostali do nějaké větší organizace, třeba Invicty nebo rovnou do UFC.“

Už vás někdo z těch organizací kontaktoval?

„Komunikovali jsme s jedním zprostředkovatelem, který za nás mluvil s UFC i Invictou, ale zatím žádná konkrétní nabídka nebyla.“