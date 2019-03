ONLINE: Co ho přimělo zůstat v XFN? Ptejte se Patrika Kincla | iSport.cz

Odchodem Karlose Vémoly do Oktagonu sešlo z velmi očekávaného duelu, kterým měla být jeho odveta s Patrikem Kinclem. Také Kincl proto dostal nabídku na změnu značky, pod níž zápasí, aby mohlo k odvetě dojít. A právě v sobotu večer v Brně, kde byl hostem a komentátorem galavečera, oznámil, že nepřestoupí.

„Chtěl jsem být loajální. Nechtěl jsem z XFN odejít, když je v problémech,“ vysvětlil Kincl rozhodnutí. „Budu se snažit té organizaci pomoci dostat zpátky na vrchol. I když si myslím, že tam pořád je, ale určité problémy má a já se jim s tím budu snažit pomoci. Nepřišlo mi správné otočit se k nim zády, když se zrovna nedaří.“

Další zápas tak Kincla čeká 7. června v pražské O2 areně. Jméno soupeře zatím prozrazeno oficiálně nebylo, ale Kincl deníku Sport potvrdil, že by se mělo jednat o Machmuda Muradova. „Je veliká pravděpodobnost, že by se mělo jednat přesně o tento souboj,“ uvedl devětadvacetiletý bojovník. „Muradov drží v XFN titul ve váze do 84 kilo, takže pro mě je to veliká výzva.“

