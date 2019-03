Úlet v UFC! Masvidal uspal soupeře, v zákulisí pak napadl příštího soka | iSport.cz

Podobné šarvátky se ve slavné organizaci smíšených bojových sportů stávají v poslední době až příliš často. Nejhlasitěji se před časem mluvilo o kauze Conora McGregora, který napadl autobus svého soka Chabiba Nurmagomedova. Druhý jmenovaný pak zase po jejich vzájemném zápase skočil z klece mezi tým irského zápasníka a pobil se s jedním z členů týmu slavného Ira.

Podobnou eskapádu nyní předvedl i Američan Jorge Masvidal. Ten se nenechal zastrašit bláznivou atmosférou, kterou fanoušci připravili pro domácího Angličana Darrena Tilla, a ve druhém kole ho dokonale uspal tvrdou sérií ran. Euforie z výhry ho však neopustila ani po samotném zápase.

VIDEO: Podívejte se Masvidalův parádní knockout:

Během rozhovoru pro televizi si totiž všiml procházejícího Leona Edwardse z Anglie, který ten večer také bojoval (a vyhrál) a právě s Masvidalem by se chtěl utkat příště. Američan okamžitě přestal odpovídat na otázky do televize, dal ruce za záda a vyšel s úsměvem na rtech vstříc svému zřejmě budoucímu soupeři.

Ač se na první pohled nezdálo, že by se mělo k něčemu schylovat, Masvidal bez mrknutí oka vymrštil ruce a zaskočeného Edwardse napadl. Dokonce mu na tváři způsobil krvavý šrám a roztržku museli uklidnit muži z ochranky.

VIDEO: Podívejte se na Masvidalův zkrat:

„Začal na mě něco hlásit, že mi v červenci naloží. Pořád opakoval ten červenec. Odvětil jsem mu, že se to možná stane, ale že mu taky možná nakopu zadek už v dubnu, nebo, protože mi on nestojí za tréninkový kemp, mu to ukážu hned tady,“ vysvětlil svůj zkrat rozjařený Masvidal v rozhovoru pro ESPN.

Stejné pochopení pro celou situaci však nemá šéf UFC Dana White. Ten se k tomu také hned vyjádřil. „Nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Musíme zařídit, aby se tohle na našich akcích už nestalo,“ zuřil. Masvidal tak pravděpodobně může očekávat nějaký trest, který bude určitě obsahovat i tučnou pokutu.