Lobbista Rittig: Mohl levně koupit UFC, Vémolovi radil s přestupem | iSport.cz

Už není tajemstvím, že se točí kolem českého MMA. Lobbista Ivo Rittig to v rozhovoru pro INFO.cz, odmítá však, že by chtěl majetkově vstoupit do organizace Oktagon. Kontroverzní podnikatel, který by se měl dozvědět příští měsíc rozsudek ve sledované kauze zpronevěry prostředků v pražském dopravním podniku, tvrdí, že na přelomu tisíciletí měl možnost levně koupit americkou UFC.