Lucie Pudilová vyzve sestru šampionky. Budoucnost v UFC je na vážkách! | iSport.cz

Ačkoliv Lucie Pudilová měla v utkání několik výborných momentů, na vítězství to nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Zápas snů, tak na papíře vypadá bitva Pudilová vs. Ševčenková. Jediná česká zástupkyně v nejslavnější MMA lize světa se sice v rámci turnaje UFC on ESPN 5 (vysílá Nova Sport 2 od 19.00) nepostaví šampionce muší váhy, ale její sestře Antonině, i tak bude bojovat o všechno. Lucie Pudilová dvakrát za sebou prohrála, v případě dalšího neúspěchu by mohlo jít o poslední duel příbramské bojovnice pod vlajkou UFC.