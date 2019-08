Natěšený Vémola: Végh už ví, že se mnou prohraje. To je moje výhoda | iSport.cz

Sebevědomí má na rozdávání, někomu se zdá až nebubřený, ale když se Karlos Vémola připravuje na další bitvu, tak si prostě musí věřit. A v případě nadcházejícího souboje s velikánem slovenského MMA Attilou Véghem tomu není jinak.

„Takovou vůli a chtíč, jako mám já, má málokdo. Attila už rozhodně ne!“ říká rázně Terminátor. „Jsem naprosto přesvědčený, že souboj s Attilou vyhraju. A je pro mě důležité, že už to ví i Attila Végh. On ví, že to nemůže dopadnout jinak. To je pro mě strašné plus, když on sám ví, že bude poražen. Já to na něm cítím.“

Vémola má za sebou duel s bývalým UFC bojovníkem Henriquem da Silvou, v němž jasně dominoval a porazil o pět let mladšího soupeře jednoznačně na body. Slovenský rival mu ale k výhře nepoblahopřál. „On mi popřeje až v O2 areně, až ho porazím,“ reaguje v žertu český válečník.

V současnosti je Terminátor hlavně v Bratislavě, kde natáčí čtvrtou řadu televizní show Oktagon Výzva. Už podruhé bude v roli trenéra českého týmu, tentokrát ale bude mít na starost čtyři zápasnice. „Nejsem příznivce ženských zápasů, takže to pro mě bude další výzva a nová zkušenost,“ říká hvězda organizace OKTAGON MMA.

Rozhovor s Vémolou se natáčel v prodejně s luxusními obleky, kde mu šijí speciální kousky na míru. Nejpopulárnější tuzemský bojovník totiž nehodlá nic podcenit a chce být pro každou příležitost správně oblečen.

„Měl bych být příkladem pro mladé kluky. A krom toho, doby, kdy zápasníci chodili jen v teplákách, jsou dávno pryč,“ hlásí čtyřiatřicetiletý ranař. „Kdy jsem já v šortkách nebo teplákách, tak jsem v práci, ale když pak jdu po zápase třeba na nějakou tiskovou konferenci nebo akci, tak je to pro mě svátek. A když je nějaká svátečné příležitost, tak by na to měl být člověk dobře oblečený.“

Natáčení v Bratislavě je prý jeho povinností vůči fanouškům, ale zároveň ho prý dostává do nevýhodné pozice. „Budu tam na hotelu, v cizím prostředí, v cizím gymu. Oni mě budou sledovat, jak trénuju…“ upozorňuje na to, že se show odehrává v městě rivala a jeho týmu. „Na druhou stranu, každý ví, co udělám, každý ví mou strategii, ale stejně to nikdo nedokáže zastavit. Takže ať sledujou, jak trénuju, ať vědí na, co se mají připravit, stejně na to nebudou připraveni.“

