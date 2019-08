Pešta o Cormierovi: Je si vítězstvím moc jistý, může dopadnout špatně | iSport.cz

Druhý Čech, jenž se dostal do nejvěhlasnější asociace MMA, má několik podobností s aktuálním držitelem titulu. Oba v UFC zápasili v těžké váze, oba se připravují na Floridě, dokonce měli jednoho společného rivala. Utkali se s Derrickem Lewisem. Viktor Pešta v roce 2015 padl, pro Daniela Cormiera šlo o poslední úspěšnou obhajobu před očekávanou odvetou se Stipem Miocicem. Přestože neprohrál v divizi, které kraluje, z patnácti zápasu ani jediné kolo, český zápasník ho jako favorita nevidí.

Jak podle vás odveta Cormiera a Miocice dopadne?

„Mám takový pocit, že tentokrát by mohl vyhrát spíše Miocic. Cormier na mě trochu působí, že vítězství považuje za samozřejmost, a to často může skončit špatně. Myslím, že je DC celkově lepší bojovník, ale zdá se mi, že trochu usíná na vavřínech, nebo tak na mě aspoň působil z tiskových konferencí. Proti tomu Stipe se zdá být hladovější a namotivovanější než kdy dřív. „

Co musí Miocic změnit, aby mohl tentokrát vyhrát?

„Především by se měl vyhýbat boji na střední vzdálenost, klinči a „dirty boxingu“ (krátkým úderům z klinče). To nejspíš věděl už před prvním zápasem, ale teď se na to určitě soustředí ještě víc.“

Je v současném UFC někdo, kdo má na to Cormiera v těžké váze porazit, pokud to Miocicovi opět nevyjde?

„Asi jako jediný mě napadá Francis Ngannou, to je velmi nebezpečný soupeř pro kohokoli. I tak bych ale v tomto duelu favorizoval Cormiera.“

Cormier zápasí v těžké i polotěžké váze. Vy máte za sebou první zápas v divizi do 96 kilogramů, jak náročný je takový přesun?

„Je to spíš otrava, než že by to bylo nějak těžké. O Danielovi každý ví, že se rád nají. Takže dává smysl, že se líp cítí v těžké váze.“

Byl jste prý osloven, abyste šampionovi pomáhal s přípravou, jak jste se k tomu dostal a proč to nevyšlo?

„Bylo to přes zápasníka Luka Rockholda, se kterým trénuju na Floridě. Luke je zároveň Danielův dlouholetý kamarád a sparing partner. Nakonec z toho sešlo kvůli špatnému načasování a mému zápasu na Štvanici.“

Který ze soubojů turnaje je pro vás nejzajímavější?

„Nejvíc se těším na duel Nata Diaze s Anthonym Pettisem. Oba borci jsou velmi nepředvídatelní a vždy doručí pořádnou show. Myslím, že vyhraje Pettis. Poslední dobou se prezentuje výbornou formou a Diaz byl dlouho mimo.“